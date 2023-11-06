Статус нарахування субсидіїї — у пенсійному фонді розповіли про нововведення

Людина підраховує кошти, монети, маленький будинок. Фото: Adobe

У пенсійному фонді ввели нову систему нарахувань субсидій. Зокрема, інформація про нараховану субсидію за жовтень з’явиться в особистому кабінеті отримувача в листопаді.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Вебпортал для нарахування субсидій

Відтепер всю інформацію стосовно субсидії громадяни України можуть переглядати в особистому кабінеті на вебпортал електронних послуг в розділі "Моя субсидія".

"Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії можна буде в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі "Моя субсидія", — зазначили у Пенсійному фонді.

При цьому, послугу з опалення житлового приміщення у жовтні буде розраховано на 16 днів (з 16 по 31 жовтня) незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга фактично надаватиметься.

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком на опалювальний сезон розраховується з 1 жовтня по 30 квітня.

Субсидія в Україні надається на низку послуг, зокрема на 10 видів. Цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Починаючи з минулого місяця в Україні розпочався перерахунок субсидій на опалювальний сезон. Ті громадяни, які не отримували виплати, мають подати заяву самостійно.

Нагадаємо, одним з найзручнішим та найлегших способів оформити субсидію є застосунок "Дія". Таким чином вам навіть не потрібно виходити з дому та стояти в чергах.

В Пенсійному фонді України пояснили, чи мають право на отримання житлової субсидії пенсіонери, з якими разом на спільній площі проживає працездатна особа без доходів, яка одноосібно виховує дитину віком до шести років.