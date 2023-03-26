СТБ в новом сериале неудачно "приклеил" лицо украинского актера на россиянина: детали скандала

Сериал на телеканале СТБ

Недавно СТБ анонсировал сериал "Последнее письмо любимого" с российским актером Прохором Дубравиным. На него неудачно "приклеили" лицо украинского актера Дмитрия Саранскова с помощью компьютерных технологий. В Сети начался скандал.

Об этом рассказал украинский актер Петр Крылов.

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Сериал снимался еще до полномасштабного вторжения рф в Украину. Премьера драмы должна состоятся 27 марта. Телеканал начал показывать анонсы, однако зрители заметили, что там что-то не так.

"Казалось, все хорошо. Нас ждет украинский сериал с крутыми актерами. Но есть одна проблема. Одного из героев не существует, ведь это дипфейк", — отметил Крылов.

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Прохор Дубравин — это популярный российский актер, часто снимавшийся в сериалах украинского производства. После начала вторжения рф он решил молчать о войне.

Россиянин подтвердил в социальных сетях, что он снимался в украинском сериале.

Анонс, транслируемый телеканалом СТБ:

Напомним, российский режиссер с американским гражданством Александр Молочников сообщал, что он получил аккредитацию от ВСУ по съемкам фильма об украинских детях из Бахмута. Начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник и представитель ОП отрицали эту информацию.