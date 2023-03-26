СТБ у новому серіалі невдало "приліпив" обличчя українського актора на росіянина: деталі скандалу
Нещодавно СТБ анонсував серіал "Останній лист коханого" з російським актором Прохором Дубравіним. На нього невдало "приліпили" обличчя українського актора Дмитра Саранскова за допомогою комп'ютерних технологій. У Мережі розпочався скандал.
Про це розповів український актор Петро Крилов.
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Деталі
Серіал знімався ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Прем'єра драми має відбутися 27 березня. Телеканал почав показувати анонси, однак глядачі помітили, що там щось не так.
"Здавалося, все добре. На нас чекає український серіал з крутими акторами. Але є одна проблема. Одного з героїв не існує, адже це діпфейк", — зазначив Крилов.
Увага! Відео містить нецензурну лексику
Прохор Дубравін — це популярний російський актор, який часто знімався в серіалах українського виробництва. Після початку вторгнення рф він вирішив мовчати про війну.
Росіянин підтвердив у соціальних мережах, що це він знімався в українському серіалі.
Анонс, який транслює телеканал СТБ:
Нагадаємо, російський режисер з американським громадянством Олександр Молочніков повідомляв, що він отримав акредитація від ЗСУ щодо зйомок фільму про українських дітей із Бахмута. Начальник Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник та представник ОП заперечили цю інформацію.