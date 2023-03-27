СТБ отложил показ сериала с российским актером: реакция украинцев
Телеканал СТБ отложил показ сериала "Последнее письмо любимого" с российским актером Прохором Дубравином. Ранее из-за этого в сети разразился масштабный скандал.
Об этом сообщил канал СТБ на своей странице в Instagram.
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Отмена премьеры
27 марта в 20:00 на СТБ должна была состояться премьера сериала "Последнее письмо любимого" с российским актером Прохором Дубравиным. Однако в нем лицо исполнителя главной роли, россиянина, открыто поддерживающего войну в Украине, Прохора Дубравина заменили с помощью технологии искусственного интеллекта Deep Fake (дипфейк).
Вместо актера из России создатели сериала поставили лицо украинца Дмитрия Саранскова. Получив бурную критику, премьеру решили отложить, а трейлер на YouTube удалили.
"Телеканал СТБ принял решение отложить показ украинского сериала "Последнее письмо любимого". Речь проведет дополнительные индустриальные консультации для обсуждения и ратификации использования цифровых технологий в контенте, в том числе ввиду лучшего международного опыта", — говорится в заявлении канала.
Реакция украинцев
Напомним, недавно СТБ анонсировал сериал "Последнее письмо любимого" с российским актером Прохором Дубравиным. На него неудачно приклеили лицо украинского актера Дмитрия Саранскова с помощью компьютерных технологий. В Сети разразился скандал.