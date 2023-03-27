СТБ відклав показ серіалу з російським актором: реакція українців

Прохор Дубравін

Телеканал СТБ відклав показ серіалу "Останній лист коханого" з російським актором Прохором Дубравіном. Раніше через це в мережі спалахнув масштабний скандал.

Про це повідомив канал СТБ на своїй сторінці в Instagram.

Скасування прем'єри

27 березня о 20:00 на СТБ мала відбутися прем'єра серіалу "Останній лист коханого" з російським актором Прохором Дубравіним. Однак, у ньому лице виконавця головної ролі, росіянина, який відкрито підтримує війну в Україні, Прохора Дубравіна замінили за допомогою технології штучного інтелекту Deep Fake (діпфейк).

Замість актора з рф творці серіалу поставили обличчя українця Дмитра Саранскова. Отримавши бурхливу критику, прем'єру вирішили відкласти, а трейлер на YouTube видалили.



Обличчя росіянина Дубравіна у серіалі замінили на дипфейку

"Телеканал СТБ прийняв рішення відкласти показ українського серіалу "Останній лист коханого". Мовник проведе додаткові індустріальні консультації для обговорення та ратифікації використання цифрових технологій у контенті, у тому числі зважаючи на найкращий міжнародний досвід", — йдеться у заяві каналу.

Реакція українців

Нагадаємо, нещодавно СТБ анонсував серіал "Останній лист коханого" з російським актором Прохором Дубравіним. На нього невдало "приліпили" обличчя українського актора Дмитра Саранскова за допомогою комп'ютерних технологій. У Мережі розпочався скандал.