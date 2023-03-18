Прогноз погоды на 18 марта: в некоторых областях ожидается небольшой дождь

Суббота порадует украинцев теплом, но в некоторых регионах еще задержатся дожди
Сегодня, 18 марта, в большинстве областей Украины будет переменная облачность. Лишь в Одесской и Крымской области ожидается небольшой дождь.
Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.
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Прогноз на 18 марта
В субботу в Украине будет преимущественно сухая погода, но в Одесской и Крыму местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Ночью в большинстве областей температура от 1-6° тепла. Однако, на западе, севере и Винницкой области будет мороз — от 0° до 5°.
Днем украинцев обрадует плюсовая температура. Столбики термометров поднимутся до 5-10° тепла, а вот в южных регионах воздух прогреется до 12° тепла.
Погода в Киевской области
18 марта в Киевской области, как и в большинстве регионов, будет переменная облачность, но без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с.
Ночью температура 0-5° мороза, а днем 5-10° тепла. В Киеве ночью прогнозируют 0-2° мороза, а днем 6-8° тепла.
Прогноз от народного синоптика
А вот Наталья Диденко пишет, что в эту субботу будет не очень тепло, хоть и сухо. Однако в воскресенье – 19 марта будет уже теплее.
"Воскресенье — уже теплее и еще с солнцем, лучший день из ближайших для свежего воздуха. В понедельник — до 11-13 градусов тепла. Во вторник придет дождь.
С середины следующей недели — роскошное тепло, до 14-19 градусов тепла!" — написала синоптика.
Предупреждение об опасных явлениях
18-20 марта на реке Припять в створе водпоста Речица при дальнейшем повышении уровней воды на 1-5 см в сутки продолжится затопление заводей, сельскохозяйственных угодий и хозяйственных построек в речных населенных пунктах Ковельского района Волынской области. И уровень опасности желтый.
Напомним, ранее мы писали, какие праздники отмечают 18 марта .