Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Суббота порадует украинцев теплом, но в некоторых регионах еще задержатся дожди arrow

Суббота порадует украинцев теплом, но в некоторых регионах еще задержатся дожди

18 марта 2023 07:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Прогноз погоды на 18 марта: в некоторых областях ожидается небольшой дождь
В некоторых областях ожидается до 12 градусов тепла
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 18 марта, в большинстве областей Украины будет переменная облачность. Лишь в Одесской и Крымской области ожидается небольшой дождь.

Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.

Читайте также:

Прогноз на 18 марта

В субботу в Украине будет преимущественно сухая погода, но в Одесской и Крыму местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью в большинстве областей температура от 1-6° тепла. Однако, на западе, севере и Винницкой области будет мороз — от 0° до 5°.

Днем украинцев обрадует плюсовая температура. Столбики термометров поднимутся до 5-10° тепла, а вот в южных регионах воздух прогреется до 12° тепла.

Погода 18 марта

Погода в Киевской области

18 марта в Киевской области, как и в большинстве регионов, будет переменная облачность, но без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с.

Ночью температура 0-5° мороза, а днем 5-10° тепла. В Киеве ночью прогнозируют 0-2° мороза, а днем 6-8° тепла.

Прогноз от народного синоптика

А вот Наталья Диденко пишет, что в эту субботу будет не очень тепло, хоть и сухо. Однако в воскресенье – 19 марта будет уже теплее.

"Воскресенье — уже теплее и еще с солнцем, лучший день из ближайших для свежего воздуха. В понедельник — до 11-13 градусов тепла. Во вторник придет дождь.
С середины следующей недели — роскошное тепло, до 14-19 градусов тепла!" — написала синоптика.

Предупреждение об опасных явлениях

18-20 марта на реке Припять в створе водпоста Речица при дальнейшем повышении уровней воды на 1-5 см в сутки продолжится затопление заводей, сельскохозяйственных угодий и хозяйственных построек в речных населенных пунктах Ковельского района Волынской области. И уровень опасности желтый.

Напомним, ранее мы писали, какие праздники отмечают 18 марта .

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

09:09 ВСУ не дают "спокойно жить" оккупантам: Генштаб отчитался об успехах

08:49 ВСУ отправили на тот свет еще почти 900 оккупантов: обновленные данные о потерях рф

08:33 Оккупанты в Крыму заставляют гражданских рыть окопы, — Генштаб

08:17 В ISW рассказали, как Беларусь помогает россии обходить западные санкции

07:36 Индонезия хочет дать поблажки россии в авиасфере: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:14 О чем в москве Си Цзиньпин будет говорить с путиным: прогноз ISW

06:30 Одесситов ждет резкое изменение погоды в субботу

Новина з відео

06:14 Синхронистка Марта Федина рассказала о блестящей победе на историческом этапе Кубка мира

23:51 В Днепропетровской области вражеские БпЛА атаковали объект критической инфраструктуры: что известно

23:40 Сын Байдена подал в суд на мастерскую, где ремонтировали его ноутбук

Новина з відео

06:14 Синхронистка Марта Федина рассказала о блестящей победе на историческом этапе Кубка мира

Новина з відео

20:45Историческое решение: Владимир Зеленский отреагировал на ордер для путина

Новина з відео

19:53 Оккупант рассказывает другу о "забитых" трехсотыми больницах в рф и нехватке вооружения, — перехват

Новина з відео

19:36 Снижает сахар и "плохой" холестерин: какой фрукт нужно добавить в рацион

Новина з відео

19:30 Кризис Ротаня перед матчем сборной: тренер не выиграл четвертый матч с "Александрией"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:42 Теперь не только Джонсон и Зеленский: Мюсли UA презентовали зажигательный трек с Джо Байденом

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з відео

16:23 Перед Крымским мостом образовались километровые пробки: оккупанты проверяют автомобили

Новина з відео

15:23 Шокирующие кадры: на депутата городского совета набросились в волонтерском центре Одессы

Новина з відео

13:00 Украина успешно освободила своих сограждан из зоны конфликта в Сирии, — разведка

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з фото

14:35Строгий дресс-код и нехватка финансирования: сопродюсер украинского фильма о закулисье "Оскар-2023"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

21:13 Если покупать, то именно сейчас: важный прогноз курса доллара

Новина з фото

20:10 Нижнее белье и камни из почек: самые странные лоты от знаменитостей на аукционах

19:23Трейдеры сломали рынок горючего: что будет с ценами на бензин и газ

Актуальное по теме

None 18 Март 09:09

ВСУ не дают "спокойно жить" оккупантам: Генштаб отчитался об успехах

None 18 Март 08:49

ВСУ отправили на тот свет еще почти 900 оккупантов: обновленные данные о потерях рф

None 18 Март 08:33

Оккупанты в Крыму заставляют гражданских рыть окопы, — Генштаб

None 18 Март 08:17

В ISW рассказали, как Беларусь помогает россии обходить западные санкции

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB