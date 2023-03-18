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Субота порадує українців теплом, але в деяких регіонах ще затримаються дощі

18 березня 2023 07:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Прогноз погоди на 18 березня в Україні: у деяких областях очікується невеликий дощ
У деяких областях очікується до 12 градусів тепла
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 18 березня у більшості областей України буде мінлива хмарність. Лише на Одещині та Криму очікується невеликий дощ.

Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.

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Прогноз на 18 березня

У суботу в Україні буде переважно суха погода, але на Одещині та в Криму місцями невеликий дощ. Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі у більшості областей температура буде від 1-6° тепла. Однак, на заході, півночі та у Вінницькій областях буде мороз — від 0° до 5°.

Вдень українців порадує плюсова температура. Стовпчики термометрів піднімуться до 5-10° тепла, а от у південних регіонах повітря прогріється аж до 12° тепла. 

Погода 18 березня

Погода на Київщині

18 березня на Київщині, як і в більшості регіонів, буде мінлива хмарність, але без опадів. Швидкість північно-східного вітру буде 5-10 м/с.

Вночі температура складатиме 0-5° морозу, а вдень 5-10° тепла. У Києві вночі прогнозують 0-2° морозу, а вдень 6-8° тепла.

Прогноз від народного синоптика

А от Наталка Діденко пише, що цієї суботи буде не дуже тепло, хоч і сухо. Однак у неділю — 19 березня буде вже тепліше.

"Неділя — вже тепліша та ще й з сонцем, найкращий день із найближчих для свіжого повітря. У понеділок — аж до 11-13 градусів тепла. У вівторок прийде дощ.
Із середини наступного тижня — розкішне тепло, до 14-19 градусів тепла!" — написала синоптикиня.

Попередження про небезпечні явища

18-20 березня на рiчцi Прип'ять в створi водпоста Рiчиця при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води на 1-5 см за добу продовжиться затоплення заплав, сiльськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського району Волинської областi. I рiвень небезпеки — жовтий. 

Нагадаємо, раніше ми писали, які свята відзначають 18 березня.

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