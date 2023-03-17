Прогноз погоди на 17 березня: на значній частині території України буде хмарна погода та опади

Вдень у Києві буде без істотних опадів

Сьогодні, 17 березня у багатьох областях України очікуються опади. У південних областях стовпчики термометра сягнуть +12 градусів.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Як зазначають синоптики, сьогодні у більшості регіонів України буде хмарно з проясненнями. Вночі у східних, більшості північних, центральних областей та в Криму — невеликий дощ. На півночі країни очікується невеликий сніг. На решті території — вдень без істотних опадів.

Сьогодні вітер буде 7-12 м/с. А от вночі у західних, Вінницькій та північних областях прогнозується зниження температури повітря до мінусової позначки:

від 1° тепла до 4° морозу,

на решті території 2-7° тепла

Вдень буде 4-9° тепла, у південній частині стовпчики термометра піднімуться аж до 12°.

Погода на Київщині

У Київській області 17 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, але вдень — без істотних опадів. Швидкість північного вітру 7-12 м/с.

Температура по області:

вночі від 1° тепла до 4° морозу,

вдень — 4-9° тепла.

у Києві вночі буде близько 0°, вдень стовпчики піднімуться до 6-8° тепла.

Прогноз від народного синоптика

Народна синоптикиня Наталка Діденко каже, що у Києві сьогодні буде суха погода, однак в столиці буде все ще прохолодно через рвучкий північно-західний вітер.

"На півночі від 2° тепла до 2° морозу. Схід, південь та значну частину центру прикриє хмарами, тому тут очікується 3-5° тепла, місцями навіть до 7° тепла", — йдеться в повідомленні.

Лавини в Карпатах

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) 17 березня очікується на високогір'ї Івано-Франківської області.

Синоптики попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Окрім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується на високогір'ї Закарпатської області.

У цей час рекомендується утриматись від походів на високогір'я.

Нагадаємо, у Верховній Раді виступають за термінове закінчення опалювального сезону.

У деяких регіонах України на тлі потепління опалювальний сезон 2022/2023 можуть завершити вже наступного тижня, на місяць раніше, ніж зазвичай. Це заощадило б ресурси для наступної зими.