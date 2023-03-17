Прогноз погоды на 17 марта: на значительной части территории Украины облачно с прояснениями.

Значительную часть Украины сегодня накроют дожди: в каких областях понадобится зонтик
Сегодня, 17 марта, во многих областях Украины ожидаются осадки. В южных областях столбики термометра достигнут +12 градусов.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
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Погода в Украине
Как отмечают синоптики, сегодня в большинстве регионов Украины будет облачно с прояснениями. Ночью в восточных, большинстве северных, центральных областей и в Крыму небольшой дождь. На севере страны ожидается снег. На остальной территории днем без существенных осадков.
Сегодня ветер будет 7-12 м/с. А вот ночью в западных, Винницкой и северных областях прогнозируется снижение температуры воздуха до минусовой отметки:
- от 1° тепла до 4° мороза,
- на остальной территории 2-7° тепла
Днем будет 4-9° тепла, в южной части столбики термометра поднимутся до 12°.
Погода в Киевской области
В Киевской области 17 марта облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь и мокрый снег, но днем без существенных осадков. Скорость северного ветра 7-12 м/с.
Температура по области:
- ночью от 1° тепла до 4° мороза,
- днем – 4-9° тепла.
- в Киеве ночью будет около 0°, днем столбики поднимутся до 6-8° тепла.
Прогноз от народного синоптика
Народный синоптик Наталья Диденко говорит, что в Киеве сегодня будет сухая погода, однако в столице будет все еще прохладно из-за порывистого северо-западного ветра.
"На севере от 2° тепла до 2° мороза. Восток, юг и значительную часть центра прикроет облаками, поэтому здесь ожидается 3-5° тепла, местами даже до 7° тепла", — говорится в сообщении.
Лавины в Карпатах
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) 17 марта ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области.
Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.
Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается на высокогорье Закарпатской области.
В настоящее время рекомендуется воздержаться от походов на высокогорье.
Напомним, в Верховной Раде выступают за срочное окончание отопительного сезона.
В некоторых регионах Украины на фоне потепления отопительный сезон 2022/2023 могут завершить уже на следующей неделе, на месяц раньше обычного. Это сэкономило бы ресурсы для следующей зимы.