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Значительную часть Украины сегодня накроют дожди: в каких областях понадобится зонтик

17 марта 2023 08:12
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Прогноз погоды на 17 марта: на значительной части территории Украины облачно с прояснениями.
Днем в Киеве будет без существенных осадков
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 17 марта, во многих областях Украины ожидаются осадки. В южных областях столбики термометра достигнут +12 градусов.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

Как отмечают синоптики, сегодня в большинстве регионов Украины будет облачно с прояснениями. Ночью в восточных, большинстве северных, центральных областей и в Крыму небольшой дождь. На севере страны ожидается снег. На остальной территории днем без существенных осадков.

Сегодня ветер будет 7-12 м/с. А вот ночью в западных, Винницкой и северных областях прогнозируется снижение температуры воздуха до минусовой отметки:

  • от 1° тепла до 4° мороза,
  • на остальной территории 2-7° тепла

Днем будет 4-9° тепла, в южной части столбики термометра поднимутся до 12°.

Погода 17 марта в Украине

Погода в Киевской области

В Киевской области 17 марта облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь и мокрый снег, но днем без существенных осадков. Скорость северного ветра 7-12 м/с.

Температура по области:

  • ночью от 1° тепла до 4° мороза,
  • днем – 4-9° тепла.
  • в Киеве ночью будет около 0°, днем столбики поднимутся до 6-8° тепла.

Прогноз от народного синоптика

Народный синоптик Наталья Диденко говорит, что в Киеве сегодня будет сухая погода, однако в столице будет все еще прохладно из-за порывистого северо-западного ветра.

"На севере от 2° тепла до 2° мороза. Восток, юг и значительную часть центра прикроет облаками, поэтому здесь ожидается 3-5° тепла, местами даже до 7° тепла", — говорится в сообщении.

Погода 17 марта

Лавины в Карпатах

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) 17 марта ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области.

Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается на высокогорье Закарпатской области.

В настоящее время рекомендуется воздержаться от походов на высокогорье.

лавинная опасность 17 марта

Напомним, в Верховной Раде выступают за срочное окончание отопительного сезона.

В некоторых регионах Украины на фоне потепления отопительный сезон 2022/2023 могут завершить уже на следующей неделе, на месяц раньше обычного. Это сэкономило бы ресурсы для следующей зимы.

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