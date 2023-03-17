Прогноз погоды на 17 марта: на значительной части территории Украины облачно с прояснениями.

Днем в Киеве будет без существенных осадков

Сегодня, 17 марта, во многих областях Украины ожидаются осадки. В южных областях столбики термометра достигнут +12 градусов.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Как отмечают синоптики, сегодня в большинстве регионов Украины будет облачно с прояснениями. Ночью в восточных, большинстве северных, центральных областей и в Крыму небольшой дождь. На севере страны ожидается снег. На остальной территории днем без существенных осадков.

Сегодня ветер будет 7-12 м/с. А вот ночью в западных, Винницкой и северных областях прогнозируется снижение температуры воздуха до минусовой отметки:

от 1° тепла до 4° мороза,

на остальной территории 2-7° тепла

Днем будет 4-9° тепла, в южной части столбики термометра поднимутся до 12°.

Погода в Киевской области

В Киевской области 17 марта облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь и мокрый снег, но днем без существенных осадков. Скорость северного ветра 7-12 м/с.

Температура по области:

ночью от 1° тепла до 4° мороза,

днем – 4-9° тепла.

в Киеве ночью будет около 0°, днем столбики поднимутся до 6-8° тепла.

Прогноз от народного синоптика

Народный синоптик Наталья Диденко говорит, что в Киеве сегодня будет сухая погода, однако в столице будет все еще прохладно из-за порывистого северо-западного ветра.

"На севере от 2° тепла до 2° мороза. Восток, юг и значительную часть центра прикроет облаками, поэтому здесь ожидается 3-5° тепла, местами даже до 7° тепла", — говорится в сообщении.

Лавины в Карпатах

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) 17 марта ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области.

Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается на высокогорье Закарпатской области.

В настоящее время рекомендуется воздержаться от походов на высокогорье.

Напомним, в Верховной Раде выступают за срочное окончание отопительного сезона.

В некоторых регионах Украины на фоне потепления отопительный сезон 2022/2023 могут завершить уже на следующей неделе, на месяц раньше обычного. Это сэкономило бы ресурсы для следующей зимы.