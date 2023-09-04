Суд над Коломойским и встреча Путина с Эрдоганом: вечерний эфир Новости.LIVE

Политолог Вадим Карасев в студии Вечер.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В понедельник, 4 сентября, гостем студии Вечер.LIVE стал политолог Вадим Карасев. Вместе с ведущей Ланой Шевчук они обсудили актуальные новости нашего государства.

Эфир можно посмотреть на ютуб-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Отмечается, что во время эфира они будут говорить об увольнении Президентом Украины Владимиром Зеленским министра обороны Алексея Резникова и назначении на его место Рустема Умерова.

Также они обсудят суд над Коломойским, встречу Эрдогана с Путиным, президентские выборы: будут или нет.

Кроме того, политолог расскажет об истребителях F-16, ситуации на фронте и успехах контрнаступления.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября в Сочи заявил, что он открыт для обсуждения участия России в зерновой сделке. Эрдоган подчеркнул, что вопрос зернового коридора с Украиной является чрезвычайно важным в этих переговорах.