Суд над Коломойським та зустріч Путіна з Ердоганом: вечірній ефір Новини.LIVE

Політолог Вадим Карасьов у студії Вечір.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У понеділок, 4 вересня, гостем студії Вечір.LIVE став політолог Вадим Карасьов. Разом з ведучою Ланою Шевчук вони обговорили актуальні новини нашої держави.

Ефір можна подивитися на ютуб-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Зазначається, що під час ефіру вони говоритимуть про звільнення Президентом України Володимиром Зеленським міністра оборони Олексія Резнікова та призначення на його місце Рустема Умерова.

Також вони обговорять суд над Коломойським, зустріч Ердогана з Путіним, президентські вибори: будуть чи ні.

Крім того, політолог розповість про винищувачі F-16, ситуацію на фронті та успіхи контрнаступу.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом 4 вересня в Сочі заявив, що він відкритий для обговорення участі Росії в зерновій угоді. Ердоган підкреслив, що питання зернового коридору з Україною є надзвичайно важливим у цих переговорах.