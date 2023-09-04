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Суд над Коломойським та зустріч Путіна з Ердоганом: вечірній ефір Новини.LIVE

4 вересня 2023 18:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Суд над Коломойським та зустріч Путіна з Ердоганом: вечірній ефір Новини.LIVE
Політолог Вадим Карасьов у студії Вечір.LIVE. Колаж: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У понеділок, 4 вересня, гостем студії Вечір.LIVE став політолог Вадим Карасьов. Разом з ведучою Ланою Шевчук вони обговорили актуальні новини нашої держави.

Ефір можна подивитися на ютуб-каналі Новини.LIVE.

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Зазначається, що під час ефіру вони говоритимуть про звільнення Президентом України Володимиром Зеленським міністра оборони Олексія Резнікова та призначення на його місце Рустема Умерова. 

Також вони обговорять суд над Коломойським, зустріч Ердогана з Путіним, президентські вибори: будуть чи ні.

Крім того, політолог розповість про винищувачі F-16, ситуацію на фронті та успіхи контрнаступу.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом 4 вересня в Сочі заявив, що він відкритий для обговорення участі Росії в зерновій угоді. Ердоган підкреслив, що питання зернового коридору з Україною є надзвичайно важливим у цих переговорах.

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