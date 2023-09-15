Празднование Рош ха-Шана в Умани: что сейчас происходит в городе

Хасиды в Киеве. Фото: google

Каждый год тысячи хасидов съезжаются в Умань для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана 15-17 сентября. В этом году в городе находится уже более 33 тысяч хасидов.

Новини.LIVE выяснили, как проходят празднование хасидов и сколько их в городе.

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Празднование Рош ха-Шана в Умани

Атмосфера в Умани сейчас такова: хасиды поют, веселятся и направляются в зону паломничества. Как сообщила мэр Умани в комментарии Новини.LIVE, в настоящее время в город прибыли уже более 33 тысяч хасидов.

Согласно данным МВД, за последние сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 10 тысяч 88 паломников. Вместе с хасидами-паломниками прибыли и израильские полицейские, которые вместе с нашими правоохранителями будут содержать стражу.

В городе Умань действуют определенные ограничения. В частности, в микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков, а также заработал особый режим въезда и выезда и передвижения по городу.

Праздник Рош ха-Шана

Рош ха-Шана — это еврейский Новый год, который является самым важным для людей, исповедующих иудаизм. Именно с него начинается отсчет дней нового еврейского рока.

Стоит отметить, что у праздника нет четкой даты и каждый год приходится на разные дни. В этом году евреи начинают празднование вечером 15 сентября и завершают вечером 17 сентября. То есть торжественные мероприятия продолжаются два дня подряд.

Каждый год хасиды-паломники приезжают в Умань, где на могиле цадика Нахмана и в помещениях синагог города проводят культовые мероприятия.

Напомним, что, несмотря на войну и призывы украинских властей воздержаться от поездок, в Умань прибыли тысячи хасидов. И всем им нужно где-то жить. Город, хоть и достаточно большой — более 80 тысяч, но такого потока паломников местные гостиницы просто не выдерживают и ценники за номер иногда взлетают к небесам.