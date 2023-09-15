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Святкування Рош га-Шана в Умані: що зараз відбувається в місті

15 вересня 2023 15:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Святкування Рош га-Шана в Умані: що зараз відбувається в місті
Хасиди в Умані. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Кожного року тисячі хасидів з'їжджаються до Умані для святкування єврейського нового року Рош га-Шана упродовж 15-17 вересня. Цьогоріч в місті перебуває вже понад 33 тисяч хасидів.

Новини.LIVE з'ясували, як проходять святкування хасидів та скільки їх в місті.

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Святкування Рош га-Шана в Умані 

Атмосфера в Умані зараз така: хасиди співають, веселяться та направляються в зону паломництва. Як повідомила мер Умані у коментарі Новини.LIVE, наразі в місто прибули вже понад 33 тисячі хасидів. 

Згідно з даними МВС, за останню добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 10 тисяч 88 паломників. Разом з хасидами-паломниками прибули й ізраїльські поліцейські, які разом з нашими правоохоронцями нестимуть варту. 

Наразі у місті Умань діють певні обмеження. Зокрема, у мікрорайоні паломництва заборонено продаж алкогольних напоїв, а також запрацював особливий режим в’їзду та виїзду і пересування містом. 

Свято Рош га-Шана

Рош га-Шана — це єврейський Новий рік, який є найважливішим для тих людей, котрі сповідують іудаїзм. Саме з нього розпочинається відлік днів нового єврейського року.

Варто зазначити, що свято не має чіткої дати й щороку припадає на різні дні. Цьогоріч євреї розпочинають святкування ввечері 15 вересня й завершують ввечері 17 вересня. Тобто урочисті заходи тривають два дні поспіль. 

Щороку хасиди-паломники приїжджають до Умані, де на могилі цадика Нахмана та у приміщеннях синагог міста проводять культові заходи.

Нагадаємо, що попри війну та заклики української влади утриматися від поїздок, до Умані прибули тисячі хасидів. І всім їм треба десь жити. Місто, хоч і досить велике — понад 80 тисяч, але такого потоку паломників місцеві готелі просто не витримують і цінники за номер іноді злітають до небес.

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