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Тест психиатра Сонди: узнайте о склонности к психологическим отклонениям

28 июля 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Тест Сонди: узнайте о склонности к психологическим отклонениям
Тест поможет выявить предпосылки к приглушенным внутренним импульсам и порывам в соответствии с психоаналитической теорией. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Венгерский ученый Леопольд Сонди разработал специальный тест для выявления у людей склонности к психологическим отклонениям. Важно, что тест нужен лишь для того, чтобы выявить предпосылки к приглушенным внутренним импульсам и порывам в соответствии с психоаналитической теорией.

Об этом сообщило издание Жизнь.

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По наблюдениям Сонди, в психбольнице люди склонны общаться с теми, у кого такой же диагноз. Врач считал, что черты, которые нас раздражают в нас самих или, наоборот, притягивают, мы склонны проектировать на окружающих.

В подлиннике тест представляет собой 6 серий (комплектов) по 8 портретов. Здесь представлена более короткая версия.

Выберите человека, который вас пугает и вызывает отвращение. Запомните номер и прочитайте характеристику выбранного портрета.

Результаты

1. Садист

  • В детстве вы подавляли проявления авторитаризма в своем поведении, тягу к доминированию и плохие наклонности.
  • В целом, вы мирный и безобидный человек.

2. Эпилептик

  • В детстве вы подавляли импульсивность, раздражительность, внезапный выброс гнева и агрессии.
  • В целом, вы добрый, миролюбивый человек.

3. Кататоник

  • У вас подавляется мнимая гиперактивность, заставляющая терять связь с реальностью.
  • Вы консерватор, который с подозрением относится к разному рода изменениям и инновациям.

4. Шизофреник

  • В детстве вы подавляли безразличие к другим и боялись отвлечься от вещей и событий.
  • Вы достаточно общительный человек.

5. Истерик

  • Вы подавляете неутомимую жажду привлечь к себе внимание и самоутвердиться.
  • Вы скромный человек, с сильной внутренней духовностью. Однако в реальности у вас скрывается личность, желающая очаровать и привлечь внимание окружающих.

6. Депрессивный человек

  • В глубине души вы находитесь в депрессии, но усердно пытаетесь держать это под контролем.
  • Вы кажетесь беззаботным человеком, легким на подъем, правда, иногда наружу проступает меланхолия.

7. Маньяк

  • Скрыт взрывной характер, переоценка себя, экстраверсия и склонность пускать на ветер деньги и эмоции.
  • Вы не любите провокации, шум. Вы здравомыслящи и выдержаны, держите свое поведение под контролем.

8. Диссоциативное расстройство личности

  • В детстве у вас были проблемы с самоопределением.
  • Мужчины с этой особенностью часто стремятся всегда выглядеть мачо, а женщины – казаться воплощением женской сексуальности.

Ранее мы предлагали пройти тест Стэндфордского университета, чтобы узнать о прочности вашей связи с партнером. Также попробуйте быстрый тест по картинке, чтобы понять, какое впечатление вы производите на людей.

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