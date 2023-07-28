Тест Сонди: узнайте о склонности к психологическим отклонениям

Тест психиатра Сонди: узнайте о склонности к психологическим отклонениям
Венгерский ученый Леопольд Сонди разработал специальный тест для выявления у людей склонности к психологическим отклонениям. Важно, что тест нужен лишь для того, чтобы выявить предпосылки к приглушенным внутренним импульсам и порывам в соответствии с психоаналитической теорией.
Об этом сообщило издание Жизнь.
По наблюдениям Сонди, в психбольнице люди склонны общаться с теми, у кого такой же диагноз. Врач считал, что черты, которые нас раздражают в нас самих или, наоборот, притягивают, мы склонны проектировать на окружающих.
В подлиннике тест представляет собой 6 серий (комплектов) по 8 портретов. Здесь представлена более короткая версия.
Выберите человека, который вас пугает и вызывает отвращение. Запомните номер и прочитайте характеристику выбранного портрета.
Результаты
1. Садист
- В детстве вы подавляли проявления авторитаризма в своем поведении, тягу к доминированию и плохие наклонности.
- В целом, вы мирный и безобидный человек.
2. Эпилептик
- В детстве вы подавляли импульсивность, раздражительность, внезапный выброс гнева и агрессии.
- В целом, вы добрый, миролюбивый человек.
3. Кататоник
- У вас подавляется мнимая гиперактивность, заставляющая терять связь с реальностью.
- Вы консерватор, который с подозрением относится к разному рода изменениям и инновациям.
4. Шизофреник
- В детстве вы подавляли безразличие к другим и боялись отвлечься от вещей и событий.
- Вы достаточно общительный человек.
5. Истерик
- Вы подавляете неутомимую жажду привлечь к себе внимание и самоутвердиться.
- Вы скромный человек, с сильной внутренней духовностью. Однако в реальности у вас скрывается личность, желающая очаровать и привлечь внимание окружающих.
6. Депрессивный человек
- В глубине души вы находитесь в депрессии, но усердно пытаетесь держать это под контролем.
- Вы кажетесь беззаботным человеком, легким на подъем, правда, иногда наружу проступает меланхолия.
7. Маньяк
- Скрыт взрывной характер, переоценка себя, экстраверсия и склонность пускать на ветер деньги и эмоции.
- Вы не любите провокации, шум. Вы здравомыслящи и выдержаны, держите свое поведение под контролем.
8. Диссоциативное расстройство личности
- В детстве у вас были проблемы с самоопределением.
- Мужчины с этой особенностью часто стремятся всегда выглядеть мачо, а женщины – казаться воплощением женской сексуальности.
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