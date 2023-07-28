Тест Сонді: дізнайтеся про схильність до психологічних відхилень

Тест допоможе виявити передумови до приглушених внутрішніх імпульсів та поривів відповідно до психоаналітичної теорії. Фото: freepik

Угорський вчений Леопольд Сонді розробив спеціальний тест для виявлення у людей схильності до психологічних відхилень. Важливо, що тест потрібен лише для того, щоб виявити передумови до приглушених внутрішніх імпульсів та поривів відповідно до психоаналітичної теорії.

Про це повідомило видання Життя.

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За спостереженнями Сонді, у психлікарнях люди схильні спілкуватися з тими, у кого такий самий діагноз. Лікар вважав, що риси, які нас дратують в нас самих або, навпаки, притягують, ми схильні проєктувати на оточуючих.

В оригіналі тест являє собою 6 серій (комплектів) по 8 портретів. Тут представлена коротша версія.

Виберіть людину, яка вас лякає та викликає огиду. Запам'ятайте номер та читайте характеристику обраного портрета.

Результати

1. Садист

В дитинстві ви придушували прояви авторитаризму у своїй поведінці, тягу до домінування та погані нахили.

В цілому, ви мирна та нешкідлива людина.

2. Епілептик

В дитинстві ви придушували імпульсивність, дратівливість, раптовий викид гніву та агресії.

В цілому, ви добра, миролюбна людина.

3. Кататонік

У вас пригнічується уявна гіперактивність, яка змушує втрачати зв’язок з реальністю.

Ви є консерватором, який з підозрою ставиться до різного роду змін та інновацій.

4. Шизофренік

В дитинстві ви придушували байдужість стосовно інших та боялися абстрагуватися від речей і подій.

Ви досить товариська людина.

5. Істерик

Ви пригнічуєте невтомну спрагу привернути до себе увагу та самоствердитися.

Ви є скромною людиною, з сильною внутрішньою духовністю. Однак в реальності у вас ховається особистість, яка бажає причарувати та привернути увагу оточуючих.

6. Депресивна людина

В глибині душі ви перебуваєте в депресії, але ретельно намагаєтеся тримати це під контролем.

Ви здаєтеся безтурботною людиною, легкою на підйом, щоправда, іноді назовні проступає меланхолія.

7. Маніяк

Прихований вибуховий характер, переоцінка себе, екстраверсія та схильність пускати на вітер гроші й емоції.

Ви не любите провокації, шум. Ви є розсудливими та витриманими, тримайте свою поведінку під контролем.

8. Дисоціативний розлад особистості

В дитинстві у вас були проблеми з самовизначенням.

Чоловіки з цією особливістю нерідко прагнуть завжди виглядати мачо, а дами — здаватися втіленням жіночої сексуальності.

Раніше ми пропонували пройти тест Стенфордського університету, щоб дізнатися про міцність вашого зв'язку з партнером. Також спробуйте швидкий тест за картинкою, щоб зрозуміти, яке враження ви справляєте на людей.