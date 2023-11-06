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Временная защита беженцев в Чехии — какие изменения планирует внести правительство

6 ноября 2023 00:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Временная защита беженцев в Чехии — какие изменения планирует внести правительство
Украинские беженцы за границей. Фото: AFP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Чехия намерена изменить условия временной защиты украинских беженцев. Планы касаются предоставления жилья и обучения детей.

Об этом сообщает ProUkraine.

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Согласно внесенным в закон изменениям, украинцы будут иметь возможность продлить временную защиту до конца марта 2025 года. Однако условия для ищущих убежище будут подлежать изменениям.

По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, в правительстве рассматривают вопрос сокращения срока безвозмездного временного проживания беженцев со 150 дней до 120 или 90 дней в 2024 году.

Также обновления будут касаться и образования украинских детей. Отменят отдельную дату приема детей беженцев в детские сады и школы общего образования. Не будут создаваться специальные классы или группы для этой категории учащихся. Школы будут иметь возможность адаптировать учебные программы только для украинских детей, учеников и студентов, имеющих временную защиту, которая длится менее года.

Напомним, что в НБУ объяснили, что побуждает большинство украинских беженцев не торопиться с возвращением в Украину.

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