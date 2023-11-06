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Тимчасовий захист біженців у Чехії — які зміни планує внести уряд

6 листопада 2023 00:58
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Інна Буряк
редактор
Тимчасовий захист біженців у Чехії — які зміни планує внести уряд
Українські біженці за кордоном. Фото: AFP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Чехія має наміри змінити умови тимчасового захисту українських біженців. Плани стосуються надання житла та навчання дітей. 

Про це повідомляє ProUkraїnu.

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Відповідно до внесених до закону змін, українці матимуть можливість продовжити тимчасовий захист до кінця березня 2025 року. Однак, умови для тих, хто шукає притулок, підлягатимуть змінам.

За словами міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, в уряді розглядають питання скорочення строку безоплатного тимчасового проживання біженців зі 150 днів до 120 або 90 днів у 2024 році.

Також оновлення стосуватимуться й освіти українських дітей. Скасують окрему дату прийому дітей біженців до дитячих садків та шкіл загальної освіти. Не будуть створюватись спеціальні класи чи групи для цієї категорії учнів. Школи матимуть можливість адаптувати навчальні програми лише для українських дітей, учнів та студентів, які мають тимчасовий захист, що триває менш як рік.

Нагадаємо, що в НБУ пояснили, що спонукає більшість українських біженців не поспішати з поверненням до України.

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