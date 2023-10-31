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ТОП-3 самые популярные ошибки в радиодиктанте – почему ошибся автор, а не украинцы

31 октября 2023 17:05
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Текст радиодиктанта 2023 – ошибки, которые допустили украинцы
Радиодиктант национального единства. Фото: УНИАН
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В сети обнародовали текст радиодиктанта 2023 года "Дороги України" и люди начали проводить работу над ошибками. Граждане при обсуждении текста вспоминают об одних и тех же ошибках, но эксперты предполагают, что их допустила сама автор.

Какие ошибки совершили украинцы и какие из них на самом деле не ошибки — Новини.LIVE объяснила учительница украинского языка Валентина Павлушенко.

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Ошибка 1 — заглавные буквы

"Хочу заметить, что к орфографии вопросов практически нет. Слова понятны и писали их правильно. Но "изюмская трасса" меня смутила, потому что киевская дорога или одесский пляж мы же не пишем с большой. Я подумала, возможно, это официальное название трассы." Подольского ландшафта" так же из маленькой", — сказала Валентина.

Ошибка 2 — название

Слово "обіч" многие написали с большой, будто это название села. Однако это оказалось не так. Учительница считает, что в заблуждение людей ввело построение предложения.

Ошибка 3 — тире и двоеточие

"Мне интересно, кто расставлял знаки препинания. Непонятно, зачем двоеточие. Может они думают, что тире и двоеточие взаимозаменяемы, но это не так" , — добавила Валентина.

Это касается нескольких предложений в тексте.

  • Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. У знищеному селі обіч – весна: обвуглене збіжжя, що тліло всю зиму, випускає вперті паростки скрізь по руїнах зерносховища.
  • Посічена обстрілами посадка зеленіє в половину висоти: зелено-чорний прапор.
  • Фари вихоплюють кам'янички в садках на околиці Львова: тут легко уявити вечірні збори підпільного товариства чи стрілецький картярський гурток. 

"Знаки не поддаются аргументации. Если бы это была моя ошибка, я бы признала. Работу над ошибками не сделаешь. Все, кто ставили тире вместо двоеточия — они были правы. Люди молодцы, полагайтесь в дальнейшем на языковые ощущения и знание правил", — подытожила Валентина.

Напомним, в Украине со сменой календаря радиодиктанты национального единства написали 27 октября.

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