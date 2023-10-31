Текст радіодиктанту 2023 - помилки, яких допустилися українці

ТОП-3 найпопулярніші помилки в радіодиктанті – чому помилився автор, а не українці
В мережі оприлюднили текст радіодиктанту 2023 "Дороги України" і люди почали проводити роботу над помилками. Громадяни при обговоренні тексту згадують про одні і ті ж самі помилки, але експерти припускають, що їх допустилася сама авторка.
Які помилки зробили українці і які з них насправді не є помилками — Новини.LIVE пояснила вчителька української мови Валентина Павлушенко.
Помилка 1 — великі літери
"Хочу зауважити, що до орфографії питань практично немає. Слова зрозумілі і писали їх правильно. Але "ізюмська траса" мене збентежила, бо київська дорога або одеський пляж ми ж не пишемо з великої. Я подумала, можливо, це офіційна назва траси. "Подільського ландшафту" так само з маленької", — сказала Валентина.
Помилка 2 — власна назва
Слово "обіч" багато людей написали з великої, ніби це назва села. Однак, це виявилося не так. Вчителька вважає, що в оману людей ввела побудова речення.
Помилка 3 — тире та двокрапка
"Мені цікаво, хто розставляв розділові знаки. Незрозуміло, навіщо двокрапка. Може вони думають, що тире та двокрапка взаємозамінні, але це не так", — додала Валентина.
Це стосується кількох речень у тексті.
- Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. У знищеному селі обіч – весна: обвуглене збіжжя, що тліло всю зиму, випускає вперті паростки скрізь по руїнах зерносховища.
- Посічена обстрілами посадка зеленіє в половину висоти: зелено-чорний прапор.
- Фари вихоплюють кам'янички в садках на околиці Львова: тут легко уявити вечірні збори підпільного товариства чи стрілецький картярський гурток.
"Знаки не піддаються аргументації. Якби це була моя помилка, я б визнала. Роботу над помилками не зробиш. Всі, хто ставили тире замість двокрапки — вони мали рацію. Люди молодці, покладайтеся надалі на мовні відчуття і знання правил", — підсумувала Валентина.
Нагадаємо, в Україні зі зміною календаря радіодиктант національної єдності написали 27 жовтня.
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