Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow ТОП-3 найпопулярніші помилки в радіодиктанті – чому помилився автор, а не українці arrow

ТОП-3 найпопулярніші помилки в радіодиктанті – чому помилився автор, а не українці

31 жовтня 2023 17:05
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Текст радіодиктанту 2023 - помилки, яких допустилися українці
Радіодиктант національної єдності. Фото: УНІАН
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В мережі оприлюднили текст радіодиктанту 2023 "Дороги України" і люди почали проводити роботу над помилками. Громадяни при обговоренні тексту  згадують про одні і ті ж самі помилки, але експерти припускають, що їх допустилася сама авторка. 

Які помилки зробили українці і які з них насправді не є помилками — Новини.LIVE пояснила вчителька української мови Валентина Павлушенко. 

Читайте також:

Помилка 1 — великі літери 

"Хочу зауважити, що до орфографії питань практично немає. Слова зрозумілі і писали їх правильно. Але "ізюмська траса" мене збентежила, бо київська дорога або одеський пляж ми ж не пишемо з великої. Я подумала, можливо, це офіційна назва траси. "Подільського ландшафту" так само з маленької", — сказала Валентина. 

Помилка 2 — власна назва 

Слово "обіч" багато людей написали з великої, ніби це назва села. Однак, це виявилося не так. Вчителька вважає, що в оману людей ввела побудова речення. 

Помилка 3 — тире та двокрапка

"Мені цікаво, хто розставляв розділові знаки. Незрозуміло, навіщо двокрапка. Може вони думають, що тире та двокрапка взаємозамінні, але це не так", — додала Валентина. 

Це стосується кількох речень у тексті. 

  • Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. У знищеному селі обіч – весна: обвуглене збіжжя, що тліло всю зиму, випускає вперті паростки скрізь по руїнах зерносховища.
  • Посічена обстрілами посадка зеленіє в половину висоти: зелено-чорний прапор.
  • Фари вихоплюють кам'янички в садках на околиці Львова: тут легко уявити вечірні збори підпільного товариства чи стрілецький картярський гурток. 

"Знаки не піддаються аргументації. Якби це була моя помилка, я б визнала. Роботу над помилками не зробиш.  Всі, хто ставили тире замість двокрапки — вони мали рацію. Люди молодці, покладайтеся надалі на мовні відчуття і знання правил", — підсумувала Валентина.

Нагадаємо, в Україні зі зміною календаря радіодиктант національної єдності написали 27 жовтня. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція - 80x80

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі