Текст радіодиктанту 2023 - помилки, яких допустилися українці

Радіодиктант національної єдності. Фото: УНІАН

В мережі оприлюднили текст радіодиктанту 2023 "Дороги України" і люди почали проводити роботу над помилками. Громадяни при обговоренні тексту згадують про одні і ті ж самі помилки, але експерти припускають, що їх допустилася сама авторка.

Які помилки зробили українці і які з них насправді не є помилками — Новини.LIVE пояснила вчителька української мови Валентина Павлушенко.

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Помилка 1 — великі літери

"Хочу зауважити, що до орфографії питань практично немає. Слова зрозумілі і писали їх правильно. Але "ізюмська траса" мене збентежила, бо київська дорога або одеський пляж ми ж не пишемо з великої. Я подумала, можливо, це офіційна назва траси. "Подільського ландшафту" так само з маленької", — сказала Валентина.

Помилка 2 — власна назва

Слово "обіч" багато людей написали з великої, ніби це назва села. Однак, це виявилося не так. Вчителька вважає, що в оману людей ввела побудова речення.

Помилка 3 — тире та двокрапка

"Мені цікаво, хто розставляв розділові знаки. Незрозуміло, навіщо двокрапка. Може вони думають, що тире та двокрапка взаємозамінні, але це не так", — додала Валентина.

Це стосується кількох речень у тексті.

Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. У знищеному селі обіч – весна: обвуглене збіжжя, що тліло всю зиму, випускає вперті паростки скрізь по руїнах зерносховища.

Посічена обстрілами посадка зеленіє в половину висоти: зелено-чорний прапор.

Фари вихоплюють кам'янички в садках на околиці Львова: тут легко уявити вечірні збори підпільного товариства чи стрілецький картярський гурток.

"Знаки не піддаються аргументації. Якби це була моя помилка, я б визнала. Роботу над помилками не зробиш. Всі, хто ставили тире замість двокрапки — вони мали рацію. Люди молодці, покладайтеся надалі на мовні відчуття і знання правил", — підсумувала Валентина.

Нагадаємо, в Україні зі зміною календаря радіодиктант національної єдності написали 27 жовтня.