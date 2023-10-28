Этой ночью Украина переходит на зимнее время — что нужно знать

Женщина переводит часы. Фото: freepik.com

Утром 29 октября в 04:00 Украина переведет время на час назад. Таким образом, происходит переход на зимнее время.

Об этом идет речь в постановлении Кабинета министров "О порядке исчисления времени на территории Украины".

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В документе указано, что ежегодно в последнее воскресенье октября в четыре утра Украина переводит часы на час назад. В этом году дата пришлась на 29 октября.

Чтобы перейти на зимнее время, нужно в 04:00 поставить часы на 03:00. Таким образом, утром можно понежиться в постели на час дольше.

Гаджеты, имеющие выход в Интернет самостоятельно переведут время, а вот со старыми телефонами и механическими часами придется повозиться вручную.

Как не навредить здоровью при переходе на "зимнее время"

Сомнолог Дарья Пилипенко дала несколько советов, как украинцам можно безопасно перевести часы, ведь в момент перехода на зимнее время из-за резкого уменьшения дневного света у некоторых людей может появляться осенняя хандра, или сезонное аффективное расстройство.

По ее словам, тяжелее всего переход на другое время дается тревожно-мнительному психотипу. Тогда такие люди начинают страдать и бояться, что опоздают, проспят и чувствуют психологический дискомфорт.

Поэтому среди общих советов эксперта, которые подойдут всем, есть:

не употреблять алкоголь и кофеин;

не терять время в постели, если сна нет;

снизить продолжительность дневного сна, и таким образом можно настроить график ночного;

не "догонять" утраченный сон на выходных после перехода на зимнее время.

Напомним, что при переходе на зимнее время особенно следует быть внимательными пассажирам Укрзализныци, чтобы не пропустить свой поезд.