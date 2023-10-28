Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Этой ночью Украина переходит на зимнее время — что нужно знать arrow

Этой ночью Украина переходит на зимнее время — что нужно знать

28 октября 2023 23:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Этой ночью Украина переходит на зимнее время — что нужно знать
Женщина переводит часы. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Утром 29 октября в 04:00 Украина переведет время на час назад. Таким образом, происходит переход на зимнее время.

Об этом идет речь в постановлении Кабинета министров "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Читайте также:

Когда переводить стрелки часов

В документе указано, что ежегодно в последнее воскресенье октября в четыре утра Украина переводит часы на час назад. В этом году дата пришлась на 29 октября.

Чтобы перейти на зимнее время, нужно в 04:00 поставить часы на 03:00. Таким образом, утром можно понежиться в постели на час дольше.

Гаджеты, имеющие выход в Интернет самостоятельно переведут время, а вот со старыми телефонами и механическими часами придется повозиться вручную.

Как не навредить здоровью при переходе на "зимнее время"

Сомнолог Дарья Пилипенко дала несколько советов, как украинцам можно безопасно перевести часы, ведь в момент перехода на зимнее время из-за резкого уменьшения дневного света у некоторых людей может появляться осенняя хандра, или сезонное аффективное расстройство.

По ее словам, тяжелее всего переход на другое время дается тревожно-мнительному психотипу. Тогда такие люди начинают страдать и бояться, что опоздают, проспят и чувствуют психологический дискомфорт.

Поэтому среди общих советов эксперта, которые подойдут всем, есть:

  • не употреблять алкоголь и кофеин;
  • не терять время в постели, если сна нет;
  • снизить продолжительность дневного сна, и таким образом можно настроить график ночного;
  • не "догонять" утраченный сон на выходных после перехода на зимнее время.

Напомним, что при переходе на зимнее время особенно следует быть внимательными пассажирам Укрзализныци, чтобы не пропустить свой поезд.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме