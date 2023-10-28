Цієї ночі Україна переходить на зимовий час — що потрібно знати

Жінка переводить годинник. Фото: freepik.com

Зранку 29 жовтня о 04:00 Україна переведе час на годину назад. Таким чином відбувається перехід на зимовий час.

Про це мова йде в постанові Кабінету міністрів "Про порядок обчислення часу на території України".

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Коли переводити стрілки годинника

У документі вказано, що щороку в останню неділю жовтня о четвертій ранку Україна переводить годинники на годину назад. Цьогоріч дата припала на 29 жовтня.

Щоб перейти на зимовий час, потрібно о 04:00 поставити годинник на 03:00. Таким чином зранку можна поніжитися в ліжку на годину довше.

Гаджети, які мають вихід до мережі Інтернет самостійно переведуть час, а от зі старими телефонами й механічними годинниками доведеться повозитися вручну.

Як не нашкодити здоров'ю при переході на "зимовий час"

Сомнологиня Дар'я Пилипенко дала кілька порад як українцям можна безпечно перевести годинник, адже в момент переходу на зимовий час через різке зменшення денного світла у деяких людей може з'являтися осіння хандра, або сезонний афективний розлад.

За її словами, найважче перехід на інший час дається тривожно-недовірливому психотипу. Тоді такі люди починають страждати та боятися, що запізняться, просплять і відчувають психологічний дискомфорт.

Тому серед загальних порад експертки, які підійдуть усім, є такі:

не вживати алкоголю та кофеїну;

не гаяти час в ліжку, якщо сну немає;

зменшити тривалість денного сну, і таким чином можна налаштувати графік нічного;

не "наздоганяти" втрачений сон на вихідних після переходу на зимовий час.

Нагадаємо, що при переході на зимовий час особливо слід бути уважними пасажирам Укрзалізниці, щоб не пропустити свій потяг.