Цієї ночі Україна переходить на зимовий час — що потрібно знати
Зранку 29 жовтня о 04:00 Україна переведе час на годину назад. Таким чином відбувається перехід на зимовий час.
Про це мова йде в постанові Кабінету міністрів "Про порядок обчислення часу на території України".
Коли переводити стрілки годинника
У документі вказано, що щороку в останню неділю жовтня о четвертій ранку Україна переводить годинники на годину назад. Цьогоріч дата припала на 29 жовтня.
Щоб перейти на зимовий час, потрібно о 04:00 поставити годинник на 03:00. Таким чином зранку можна поніжитися в ліжку на годину довше.
Гаджети, які мають вихід до мережі Інтернет самостійно переведуть час, а от зі старими телефонами й механічними годинниками доведеться повозитися вручну.
Як не нашкодити здоров'ю при переході на "зимовий час"
Сомнологиня Дар'я Пилипенко дала кілька порад як українцям можна безпечно перевести годинник, адже в момент переходу на зимовий час через різке зменшення денного світла у деяких людей може з'являтися осіння хандра, або сезонний афективний розлад.
За її словами, найважче перехід на інший час дається тривожно-недовірливому психотипу. Тоді такі люди починають страждати та боятися, що запізняться, просплять і відчувають психологічний дискомфорт.
Тому серед загальних порад експертки, які підійдуть усім, є такі:
- не вживати алкоголю та кофеїну;
- не гаяти час в ліжку, якщо сну немає;
- зменшити тривалість денного сну, і таким чином можна налаштувати графік нічного;
- не "наздоганяти" втрачений сон на вихідних після переходу на зимовий час.
Нагадаємо, що при переході на зимовий час особливо слід бути уважними пасажирам Укрзалізниці, щоб не пропустити свій потяг.
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