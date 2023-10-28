Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Цієї ночі Україна переходить на зимовий час — що потрібно знати arrow

Цієї ночі Україна переходить на зимовий час — що потрібно знати

28 жовтня 2023 23:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Цієї ночі Україна переходить на зимовий час — що потрібно знати
Жінка переводить годинник. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Зранку 29 жовтня о 04:00 Україна переведе час на годину назад. Таким чином відбувається перехід на зимовий час.

Про це мова йде в постанові Кабінету міністрів "Про порядок обчислення часу на території України". 

Читайте також:

Коли переводити стрілки годинника

У документі вказано, що щороку в останню неділю жовтня о четвертій ранку Україна переводить годинники на годину назад. Цьогоріч дата припала на 29 жовтня.

Щоб перейти на зимовий час, потрібно о 04:00 поставити годинник на 03:00. Таким чином зранку можна поніжитися в ліжку на годину довше.

Гаджети, які мають вихід до мережі Інтернет самостійно переведуть час, а от зі старими телефонами й механічними годинниками доведеться повозитися вручну.

Як не нашкодити здоров'ю при переході на "зимовий час"

Сомнологиня Дар'я Пилипенко дала кілька порад як українцям можна безпечно перевести годинник, адже в момент переходу на зимовий час через різке зменшення денного світла у деяких людей може з'являтися осіння хандра, або сезонний афективний розлад.

За її словами, найважче перехід на інший час дається тривожно-недовірливому психотипу. Тоді такі люди починають страждати та боятися, що запізняться, просплять і відчувають психологічний дискомфорт.

Тому серед загальних порад експертки, які підійдуть усім, є такі:

  • не вживати алкоголю та кофеїну;
  • не гаяти час в ліжку, якщо сну немає;
  • зменшити тривалість денного сну, і таким чином можна налаштувати графік нічного;
  • не "наздоганяти" втрачений сон на вихідних після переходу на зимовий час.

Нагадаємо, що при переході на зимовий час особливо слід бути уважними пасажирам Укрзалізниці, щоб не пропустити свій потяг.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі