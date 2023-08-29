В Броварах планируют создать индустриальный парк

Индустриальный парк. Иллюстративное изображение: google.com

В Броварах Киевской области будет создан индустриальный парк. Его планируют обустроить на участке в 16 га по магистральной улице Сергея Москаленко на выезде с объездной дороги.

Об этом пишет "Трибуна Бровары" в Facebook.

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Сначала город должен провести инвентаризацию земельного участка для создания индустриального парка.

"Целевое назначение земельного участка — для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности", — говорится в сообщении.

Индустриальный парк — это территория, удаленная при планировании города для промышленного развития. Целью создания таких парков является обеспечение предприятий общей развитой инфраструктурой и обеспечение контроля за производством и влиянием на окружающую среду, отмечается в сети.

Напомним, ранее мы писали, что в Броварах началось строительство временного укрытия для лицея №1. У учебного заведения пока нет собственного бомбоубежища.