Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В Броварах планируют создать индустриальный парк arrow

В Броварах планируют создать индустриальный парк

29 августа 2023 10:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Броварах планируют создать индустриальный парк
Индустриальный парк. Иллюстративное изображение: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Броварах Киевской области будет создан индустриальный парк. Его планируют обустроить на участке в 16 га по магистральной улице Сергея Москаленко на выезде с объездной дороги.

Об этом пишет "Трибуна Бровары" в Facebook.

Читайте также:

Индустриальный парк в Броварах

Сначала город должен провести инвентаризацию земельного участка для создания индустриального парка.

"Целевое назначение земельного участка — для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности", — говорится в сообщении.

Индустриальный парк это территория, удаленная при планировании города для промышленного развития. Целью создания таких парков является обеспечение предприятий общей развитой инфраструктурой и обеспечение контроля за производством и влиянием на окружающую среду, отмечается в сети.

Напомним, ранее мы писали, что в Броварах началось строительство временного укрытия для лицея №1. У учебного заведения пока нет собственного бомбоубежища.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

None

Главные новости 28 августа: продвижение ВСУ, "глаза" ГУР в Крыму, самоубийство полковника СБУ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз