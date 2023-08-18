У Броварах збудують нове укриття: де буде розташовуватися
У Броварах розпочалося будівництво тимчасового укриття для ліцею №1. Навчальний заклад не має власного бомбосховища наразі.
Про це повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко.
Яким буде укриття
За словами мера, станом на зараз проведено проектні роботи, виділено кошти з державного та місцевого бюджетів і розпочато будівництво.
"Уже облаштовано котлован, проводяться роботи з армування та облаштування монолітної основи, відповідно до графіка, за декілька днів розпочнеться монтаж збірних елементів. Загальна площа укриття — 550 кв. м", — сказав Сапожко.
Ввести укриття в експлуатацію планують у грудні поточного року.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Дарницькому районі столиці планують збудувати укриття на 500 людей. Загальна площа — 509 кв. м.
Додамо, що в селі Горенка Київської області 82-річний пенсіонер Петро Вірко у власному будинку збудував бомбосховище. Цікаво, що пенсіонер зробив це ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.