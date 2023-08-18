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У Броварах збудують нове укриття: де буде розташовуватися

18 серпня 2023 10:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Броварах збудують нове укриття: де буде розташовуватися
У Броварах збудують нове укриття. Фото: Ігор Сапожко
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Броварах розпочалося будівництво тимчасового укриття для ліцею №1. Навчальний заклад не має власного бомбосховища наразі.

Про це повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко.

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За словами мера, станом на зараз проведено проектні роботи, виділено кошти з державного та місцевого бюджетів і розпочато будівництво.

"Уже облаштовано котлован, проводяться роботи з армування та облаштування монолітної основи, відповідно до графіка, за декілька днів розпочнеться монтаж збірних елементів. Загальна площа укриття — 550 кв. м", — сказав Сапожко.

Ввести укриття в експлуатацію планують у грудні поточного року.

 

У Броварах збудують нове укриття. Фото: Ігор Сапожко

 

У Броварах збудують нове укриття. Фото: Ігор Сапожко

 

У Броварах збудують нове укриття. Фото: Ігор Сапожко

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Дарницькому районі столиці планують збудувати укриття на 500 людей. Загальна площа — 509 кв. м.

Додамо, що в селі Горенка Київської області 82-річний пенсіонер Петро Вірко у власному будинку збудував бомбосховище. Цікаво, що пенсіонер зробив це ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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