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В Броварах построят новое укрытие: где будет размещаться

18 августа 2023 10:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Броварах построят новое укрытие: где будет размещаться
В Броварах построят новое укрытие. Фото: Игорь Сапожко
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Броварах началось строительство временного укрытия для лицея №1. У учебного заведения нет собственного бомбоубежища.

Об этом сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко.

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По словам мэра, по состоянию на сегодняшний день осуществлены проектные работы, выделены средства из государственного и местного бюджетов и начато строительство.

"Уже обустроен котлован, проводятся работы по армированию и обустройству монолитного основания, согласно графику за несколько дней начнется монтаж сборных элементов. Общая площадь укрытия — 550 кв. м", — сказал Сапожко.

Ввести укрытие в эксплуатацию планируется в декабре текущего года.

 

В Броварах построят новое укрытие. Фото: Игорь Сапожко

 

В Броварах построят новое укрытие. Фото: Игорь Сапожко

 

В Броварах построят новое укрытие. Фото: Игорь Сапожко

Напомним, ранее мы писали, что в Дарницком районе столицы планируют построить укрытие на 500 человек. Общая площадь — 509 кв. м.

Добавим, что в селе Горенко Киевской области 82-летний пенсионер Петр Вирко в собственном доме построил бомбоубежище. Интересно, что пенсионер сделал это еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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