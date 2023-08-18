В Броварах построят новое укрытие: где будет размещаться

В Броварах построят новое укрытие. Фото: Игорь Сапожко

В Броварах началось строительство временного укрытия для лицея №1. У учебного заведения нет собственного бомбоубежища.

Об этом сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко.

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Каким будет укрытие

По словам мэра, по состоянию на сегодняшний день осуществлены проектные работы, выделены средства из государственного и местного бюджетов и начато строительство.

"Уже обустроен котлован, проводятся работы по армированию и обустройству монолитного основания, согласно графику за несколько дней начнется монтаж сборных элементов. Общая площадь укрытия — 550 кв. м", — сказал Сапожко.

Ввести укрытие в эксплуатацию планируется в декабре текущего года.

В Броварах построят новое укрытие. Фото: Игорь Сапожко

В Броварах построят новое укрытие. Фото: Игорь Сапожко

В Броварах построят новое укрытие. Фото: Игорь Сапожко

Напомним, ранее мы писали, что в Дарницком районе столицы планируют построить укрытие на 500 человек. Общая площадь — 509 кв. м.

Добавим, что в селе Горенко Киевской области 82-летний пенсионер Петр Вирко в собственном доме построил бомбоубежище. Интересно, что пенсионер сделал это еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.