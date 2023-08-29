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У Броварах планують створити індустріальний парк

29 серпня 2023 10:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Броварах планують створити індустріальний парк
Індустріальний парк. Ілюстративне зображення: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Броварах Київської області створять індустріальний парк. Його планують облаштувати на ділянці в 16 га по магістральній вулиці Сергія Москаленка, що на виїзді з об'їзної дороги. 

Про це пише "Трибуна Бровари" у Facebook. 

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Індустріальний парк у Броварах

Зазначається, що спочатку місто повинне провести інвентаризацію земельної ділянки для створення індустріального парку.

"Цільове призначення земельної ділянки — для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної й іншої промисловості", — йдеться в повідомленні.

Індустріальний парк — це територія, віддалена при плануванні міста для промислового розвитку. Метою створення таких парків є забезпечення підприємств спільною розвиненою інфраструктурою та забезпечення контролю над виробництвом та впливом на довкілля, зазначається у мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Броварах розпочалося будівництво тимчасового укриття для ліцею №1. Навчальний заклад наразі не має власного бомбосховища.

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