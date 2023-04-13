В Чехии пустят с молотка модель "Нептуна", который потопил крейсер "Москва"

Модель ракетного комплекса "Нептун", которую продадут на аукционе в Чехии. Фото: dobrobot.cz

Чешская инициатива "Подарок для Путина" решила продать на аукционе подаренную президентом страны Петром Павелом модель комплекса "Нептун", из которого год назад поразили крейсер "Москва". Средства от продажи пойдут на помощь Украине.

Об этом говорится в сообщении в Twitter инициативы.

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Чешская инициатива решила организовать аукцион к годовщине с даты, когда украинские противокорабельные ракеты "Нептун" попали в российский крейсер "Москва".

"Макет этого оружия нам передал в начале января президент Петр Павел. Зная, что когда-то мы выставим его на аукцион. Это время пришло. Спасибо, господин президент", — говорится в сообщении.

В описании аукциона говорится, что победитель получит письменный сертификат подлинности.

"Цель инициативы — организовать материальную и финансовую помощь для восстановления критической инфраструктуры в Украине. Средства от аукционов пойдут в поддержку команды, которая занимается восстановлением Украины после войны, оставившей 10 миллионов человек без воды, электричества и отопления", — объясняют авторы.

Аукцион продлится еще в течение 19 дней. Наивысшая на этот момент ставка составляет 16 200 чешских крон (более 28 тыс. гривен).

Аукцион по продаже модели ракетного комплекса "Нептун". Фото: скриншот с сайта dobrobot.cz

Отметим, что чешская инициатива "Подарок для Путина", основанная чешским бизнесменом Далибором Дедеком, ранее собрала средства на модернизированный танк T-72, реактивную систему залпового огня RM-70 и разные типы беспилотников.

Как известно, 13 апреля 2022 года ВМС Украины нанесли удар двумя крылатыми противокорабельными ракетами Р-360 "Нептун" берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун" по российскому крейсеру "Москва". В результате полученных повреждений и сложных погодных условий он перевернулся и затонул. Вечером 14 апреля затопление "Москвы" признало Минобороны России.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из столичных гостиниц провели благотворительный аукцион военных артефактов "Освященные огнем". Он прошел в онлайн и офлайн режимах. В общей сложности было представлено 15 уникальных артефактов.