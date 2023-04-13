У Чехії пустять з молотка модель "Нептуна", який потопив крейсер "Москва"
Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" вирішила продати на аукціоні подаровану президентом країни Петром Павелом модель комплексу "Нептун", з якого рік тому вразили крейсер "Москва". Кошти з продажу підуть на допомогу Україні.
Про це йдеться у повідомленні у Twitter ініціативи.
Що відомо
Чеська ініціатива вирішила організувати аукціон до річниці з дати, як українські протикорабельні ракети "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва".
"Макет цієї зброї нам передав на початку січня президент Петр Павел. Знаючи, що колись ми виставимо його на аукціон. Цей час настав. Дякую, пане президенте", — йдеться у повідомленні.
В описі аукціону йдеться про те, що переможець отримає письмовий сертифікат автентичності.
"Мета ініціативи — організувати матеріальну та фінансову допомогу для відновлення критичної інфраструктури в Україні. Кошти від аукціонів підуть на підтримку команди, яка займається відновленням України після війни, що залишила 10 мільйонів людей без води, електрики та опалення" — пояснюють автори.
Аукціон триватиме ще протягом 19 днів. Наразі найвища ставка складає 16 200 чеських крон (більш ніж 28 тис. гривень).
Зазначимо, що чеська ініціатива "Подарунок для Путіна", заснована чеським бізнесменом Далібором Дедеком, раніше зібрала кошти на модернізований танк T-72, реактивну систему залпового вогню RM-70 і різні типи безпілотників.
Як відомо, 13 квітня 2022 року ВМС України завдали удару двома крилатими протикорабельними ракетами Р-360 "Нептун" берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун" по російському крейсеру "Москва". Внаслідок отриманих ушкоджень та складних погодних умов він перекинувся та затонув. Ввечері 14 квітня затоплення "Москви" визнало Міноборони Росії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одному зі столичних готелів провели благодійний аукціон військових артефактів "Освячені вогнем". Він відбувся в онлайн та офлайн режимах. Загалом було представлено 15 унікальних артефактів.