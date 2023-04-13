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У Чехії пустять з молотка модель "Нептуна", який потопив крейсер "Москва"

13 квітня 2023 18:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Чехії пустять з молотка модель "Нептуна", який потопив крейсер "Москва"
Модель ракетного комплексу "Нептун", яку продадуть на аукціоні у Чехії. Фото: dobrobot.cz
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" вирішила продати на аукціоні подаровану президентом країни Петром Павелом модель комплексу "Нептун", з якого рік тому вразили крейсер "Москва". Кошти з продажу підуть на допомогу Україні. 

Про це йдеться у повідомленні у Twitter ініціативи.

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Що відомо

Чеська ініціатива вирішила організувати аукціон до річниці з дати, як українські протикорабельні ракети "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва". 

"Макет цієї зброї нам передав на початку січня президент Петр Павел. Знаючи, що колись ми виставимо його на аукціон. Цей час настав. Дякую, пане президенте", — йдеться у повідомленні.

В описі аукціону йдеться про те, що переможець отримає письмовий сертифікат автентичності.

"Мета ініціативи — організувати матеріальну та фінансову допомогу для відновлення критичної інфраструктури в Україні. Кошти від аукціонів підуть на підтримку команди, яка займається відновленням України після війни, що залишила 10 мільйонів людей без води, електрики та опалення" — пояснюють автори.

Аукціон триватиме ще протягом 19 днів. Наразі найвища ставка складає 16 200 чеських крон (більш ніж 28 тис. гривень). 

Аукціон з продажу моделі ракетного комплексу "Нептун"
Аукціон з продажу моделі ракетного комплексу "Нептун". Фото: скріншот із сайту dobrobot.cz

Зазначимо, що чеська ініціатива "Подарунок для Путіна", заснована чеським бізнесменом Далібором Дедеком, раніше зібрала кошти на модернізований танк T-72, реактивну систему залпового вогню RM-70 і різні типи безпілотників. 

Як відомо, 13 квітня 2022 року ВМС України завдали удару двома крилатими протикорабельними ракетами Р-360 "Нептун" берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун" по російському крейсеру "Москва". Внаслідок отриманих ушкоджень та складних погодних умов він перекинувся та затонув. Ввечері 14 квітня затоплення "Москви" визнало Міноборони Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одному зі столичних готелів провели благодійний аукціон військових артефактів "Освячені вогнем". Він відбувся в онлайн та офлайн режимах. Загалом було представлено 15 унікальних артефактів. 

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