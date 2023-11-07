В Чехии существенно изменят условия для украинских беженцев — что известно

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

В Чехии планируют изменить условия поддержки украинских беженцев. Они смогут продлить временную защиту до конца марта 2025 года. Новые правила будут касаться бесплатного жилья и обучения детей в школах.

Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz.

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В Чехии были внесены поправки в законодательство. Согласно им, украинцы смогут продлить временную защиту до конца марта 2025 года.

Планируют изменить условия убежища для украинцев. Речь идет о том, что условия предоставления экстренного жилья украинским беженцам в 2024 году будут другими.

"В правительстве рассматривают сокращение срока бесплатного размещения беженцев со 150 дней до 120 дней или даже до 90 дней", — отметил министр внутренних дел Вит Ракушан.

Обновленный пакет законов Lex Ukrajina будет относиться и к условиям образования украинских детей. Будет отменена отдельная дата зачисления в детский сад или общеобразовательную школу. Также для них не будут создаваться специальные классы или отделения. По информации министра, школы смогут подстраивать обучение только для украинских детей, учеников и студентов с временной защитой продолжительностью менее года.

В Правительстве Чехии также предлагают внести изменения по отмене временной защиты для депортированных ранее людей. Такую поправку одобрил парламентский комитет по безопасности.

Напомним, многие европейские страны приютили украинских беженцев, предоставив им убежище и социальную помощь. Однако денежные выплаты для граждан Украины со статусом "беженцы" отличаются в зависимости от государства, которое его выплачивает.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар высказался о необходимости принятия действий по снижению интенсивности миграционного потока в страну. До конца 2023 года планируется ввести обязательства для украинских переселенцев покрывать расходы на свое жилье самостоятельно.