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У Чехії суттєво змінять умови для українських біженців — що відомо

7 листопада 2023 17:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Чехії суттєво змінять умови для українських біженців — що відомо
Українські біженці. Фото: УНІАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Чехії планують змінити умови підтримки українських біженців. Вони зможуть продовжити тимчасовий захист до кінця березня 2025 року. Нові правила стосуватимуться безкоштовного житла та навчання українських дітей у школах.

Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz.

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Нові правила для українських біженців у Чехії

У Чехії внесли поправки до законодавства. Згідно з ними українці зможуть продовжити тимчасовий захист до кінця березня 2025 року.

Планують змінити умови прихистку для українців. Йдеться про те, що умови надання екстреного житла українським біженцям у 2024 році будуть іншими.

"В уряді розглядають скорочення терміну безкоштовного розміщення біженців зі 150 днів до 120 днів або навіть до 90 днів", — зазначив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Оновлений пакет законів Lex Ukrajina стосуватиметься й умов освіти українських дітей. Буде скасована окрема дата зарахування до дитячого садка чи загальноосвітньої школи. Також для них не створюватимуть спеціальні класи чи відділення. За інформацією міністра, школи зможуть підлаштовувати навчання лише для українських дітей, учнів та студентів із тимчасовим захистом тривалістю менше року.

В Уряді Чехії також пропонують внести зміни щодо скасування тимчасового захисту для депортованих раніше людей. Таку поправку схвалив парламентський комітет у справах безпеки.

Нагадаємо, багато європейських країн прихистили українських біженців, надавши їм притулок та соціальну допомогу. Однак грошові виплати для громадян України зі статусом "біженці" відрізняється в залежності від держави, що її виплачує. 

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар висловився про необхідність ухвалення дій для зниження інтенсивності міграційного потоку до країни. До кінця 2023 року планується запровадити зобов'язання для українських переселенців покривати витрати на своє житло самостійно.

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