В Дии предоставлят 4 новых вида социальной помощи

Дия на телефоне. Фото: Государственная налоговая служба Украины

В приложении Дия можно будет получить четыре новых вида социальной помощи. На портале уже началось бета-тестирование услуг.

Об этом сообщают в Министерстве социальной политики.

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Отмечается, что новые виды социальной помощи в Дии будут касаться детей. Следовательно, обращение можно подать:

при усыновлении ребенка;

на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом 1 типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек. ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность;

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

на детей одиноким матерям.

В Минсоцполитики отметили, что на портале началось бета-тестирование новых услуг. Для этого приглашают лиц, которым еще не назначены виды помощи, но они могут подать заявление на ее получение через портал Дия.

"Мы будем очеееееень благодарны, если вы добавите в анкету хотя бы несколько таких лиц (лицо 100% имеет право на получение одной из 4х пособий, но она не обращалась в органы социальной защиты населения). Данные лиц вы можете вносить в эту анкету", — говорится в сообщении.

Сообщения Минсоцполитики. Фото: скриншот

Напомним, пострадавшим от подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС государство выплатит материальную помощь в размере 5 тысяч гривен. Выплаты будут осуществляться независимо от того, получает ли лицо выплаты ВПЛ.