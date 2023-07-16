У Дії надаватимуть 4 нові види соціальної допомоги

Застосунок Дія на телефоні. Фото: Державна податкова служба України

У застосунку Дія можна буде отримати чотири нові види соціальної допомоги. На порталі вже розпочалося бета-тестування послуг.

Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

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Зазначається, що нові види соціальної допомоги у Дії стосуватимуться дітей. Відтак, звернення можна подати:

при усиновленні дитини;

на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 4 ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

на дітей одиноким матерям.

У Мінсоцполітики зазначили, що на порталі розпочалося бета-тестування нових послуг. Для цього запрошують осіб, яким ще не призначені таки види допомоги, але вони можуть подати заяву на її отримання через портал Дія.

"Ми будемо дууууууже вдячні, якщо ви додасте в анкету хоча б декілька таких осіб (особа 100% має право на отримання однієї з 4х допомог, але вона не зверталась до органів соціального захисту населення). Дані осіб ви можете вносити в цю анкету", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Мінсоцполітики. Фото: скриншот

Нагадаємо, тим, хто постраждав від підтоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС, держава виплатить матеріальну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Виплати здійснюватимуть, незалежно від того, чи отримує особа виплати ВПО.