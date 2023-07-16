Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow У Дії надаватимуть нові види соціальної допомоги arrow

У Дії надаватимуть нові види соціальної допомоги

16 липня 2023 07:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Дії надаватимуть 4 нові види соціальної допомоги
Застосунок Дія на телефоні. Фото: Державна податкова служба України
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У застосунку Дія можна буде отримати чотири нові види соціальної допомоги. На порталі вже розпочалося бета-тестування послуг. 

Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

Читайте також:

Соціальна допомога у Дії

Зазначається, що нові види соціальної допомоги у Дії стосуватимуться дітей. Відтак, звернення можна подати:

  • при усиновленні дитини;
  • на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 4 ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;
  • особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • на дітей одиноким матерям. 

У Мінсоцполітики зазначили, що на порталі розпочалося бета-тестування нових послуг. Для цього запрошують осіб, яким ще не призначені таки види допомоги, але вони можуть подати заяву на її отримання через портал Дія. 

"Ми будемо дууууууже вдячні, якщо ви додасте в анкету хоча б декілька таких осіб (особа 100% має право на отримання однієї з 4х допомог, але вона не зверталась до органів соціального захисту населення). Дані осіб ви можете вносити в цю анкету", — йдеться у повідомленні. 

 

null
Повідомлення Мінсоцполітики. Фото: скриншот

Нагадаємо, тим, хто постраждав від підтоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС, держава виплатить матеріальну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Виплати здійснюватимуть, незалежно від того, чи отримує особа виплати ВПО.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Речник ГУР: "Бунт Пригожина не придушений. У Кремлі все дуже серйозно"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз