В "Дії" завершилось голосование по выходному на 8 марта: что думают украинцы
В "Дії" завершилось голосование относительно того, должно ли оставаться выходным 8 марта. Это голосование стало самым массовым в "Дії". Большинство участников высказались за то, чтобы оставить 8 марта выходным.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
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Результаты голосования
"Более 2,1 млн украинцев приняли участие в опросе о 8 марта в "Дії". Невероятный результат. Наш рекорд. Большинство проголосовало за то, чтобы оставить 8 марта выходным — 1,3 млн+ голосов", — написал Федоров.
Как распределились голоса:
- оставить 8 марта выходным — 1,3+ млн;
- сделать 8 марта рабочим днем — 703+ тысячи;
- не определились — 110+ тысяч.
В Минцифре отмечают, что этот опрос стал самым массовым среди всех 11 голосований, проводившихся с помощью сервиса. В нем приняли участие более 2,1 млн украинцев.
"Результаты голосования учтут в парламенте перед принятием законопроекта о 8 марта", — добавили в сообщении.
Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект по установлению новых украинских праздников. В частности, депутаты предлагают, чтобы 25 февраля отмечали День украинской женщины вместо традиционного 8 марта.