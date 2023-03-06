В "Дії" завершилось голосование по выходному на 8 марта: что думают украинцы

Большинство участников опроса хотят сохранения выходного на 8 марта

В "Дії" завершилось голосование относительно того, должно ли оставаться выходным 8 марта. Это голосование стало самым массовым в "Дії". Большинство участников высказались за то, чтобы оставить 8 марта выходным.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

Результаты голосования

"Более 2,1 млн украинцев приняли участие в опросе о 8 марта в "Дії". Невероятный результат. Наш рекорд. Большинство проголосовало за то, чтобы оставить 8 марта выходным — 1,3 млн+ голосов", — написал Федоров.

Как распределились голоса:

оставить 8 марта выходным — 1,3+ млн;

сделать 8 марта рабочим днем — 703+ тысячи;

не определились — 110+ тысяч.

В Минцифре отмечают, что этот опрос стал самым массовым среди всех 11 голосований, проводившихся с помощью сервиса. В нем приняли участие более 2,1 млн украинцев.

"Результаты голосования учтут в парламенте перед принятием законопроекта о 8 марта", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект по установлению новых украинских праздников. В частности, депутаты предлагают, чтобы 25 февраля отмечали День украинской женщины вместо традиционного 8 марта.