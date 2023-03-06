У "Дії" завершилося голосування щодо вихідного на 8 березня: що думають українці

Більшість учасників опитування хочуть збереження вихідного на 8 березня

У "Дії" завершилося голосування щодо того, чи має залишатися вихідним 8 березня. Це голосування стало найбільш масовим у "Дії". Більшість учасників висловилися за те, щоб залишити 8 березня вихідним.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Результати голосування

"Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в Дії. Неймовірний результат. Наш рекорд. Більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним — 1,3 млн+ голосів", — написав Федоров.

Як розподілилися голоси:

залишити 8 березня вихідним — 1,3+ млн;

зробити 8 березня робочим днем — 703+ тисячі;

не визначилися — 110+ тисяч.

У Мінцифри зазначають, що це опитування стало наймасовішим серед усіх 11 голосувань, які проводилися за допомогою сервісу. У ньому взяли участь понад 2,1 млн українців.

"Результати голосування врахують у парламенті перед ухваленням законопроєкту про 8 березня", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо встановлення нових українських свят. Зокрема, депутати пропонують, аби 25 лютого відзначали День української жінки замість традиційного 8 березня.