В "Дії" завершился опрос по названию для Южной железной дороги: что выбрали украинцы

Укрзализныця недавно начала масштабную кампанию по украинизации железной дороги

В приложении "Дія" завершилось голосование по переименованию Южной железной дороги. Большинство украинцев выбрали название Харьковской железной дороги.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Результаты голосования

Всего в опросе приняли участие более 860,4 тысяч пользователей "Дії".

Голоса распределились так:

Харьковская железная дорога – 335,6 тысячи голосов;

Слобожанская железная дорога – 234,7 тысячи голосов;

Восточная железная дорога – 232,5 тысячи голосов;

Слободская железная дорога – 57,4 тысячи голосов.

Опрос прошел в рамках масштабного проекта "Железная украинизация", главная цель которого полностью дерусифицировать украинские железные пути и избавиться от всех советских и российских названий, символов и надписей.

Напомним, в феврале АО "Укрзализныця" начала масштабную кампанию по украинизации железной дороги, в рамках которой будут переименованы станции и изменен язык надписей в поездах и нумерация километража.

Также недавно в "Дії" проводилось голосование по новому названию "Юго-Западной железной дороги" в Киеве. Большинство украинцев проголосовали за название "Центральная железная дорога".