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В "Дії" завершился опрос по названию для Южной железной дороги: что выбрали украинцы

17 марта 2023 11:31
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Укрзализныця недавно начала масштабную кампанию по украинизации железной дороги
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В приложении "Дія" завершилось голосование по переименованию Южной железной дороги. Большинство украинцев выбрали название Харьковской железной дороги.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Результаты голосования

Всего в опросе приняли участие более 860,4 тысяч пользователей "Дії".

Голоса распределились так:

  • Харьковская железная дорога – 335,6 тысячи голосов;
  • Слобожанская железная дорога – 234,7 тысячи голосов;
  • Восточная железная дорога – 232,5 тысячи голосов;
  • Слободская железная дорога – 57,4 тысячи голосов.

опрос по названию для ЮЖД

Опрос прошел в рамках масштабного проекта "Железная украинизация", главная цель которого полностью дерусифицировать украинские железные пути и избавиться от всех советских и российских названий, символов и надписей.

Напомним, в феврале АО "Укрзализныця" начала масштабную кампанию по украинизации железной дороги, в рамках которой будут переименованы станции и изменен язык надписей в поездах и нумерация километража.

Также недавно в "Дії" проводилось голосование по новому названию "Юго-Западной железной дороги" в Киеве. Большинство украинцев проголосовали за название "Центральная железная дорога".

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