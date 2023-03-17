В "Дії" завершился опрос по названию для Южной железной дороги: что выбрали украинцы
В приложении "Дія" завершилось голосование по переименованию Южной железной дороги. Большинство украинцев выбрали название Харьковской железной дороги.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Результаты голосования
Всего в опросе приняли участие более 860,4 тысяч пользователей "Дії".
Голоса распределились так:
- Харьковская железная дорога – 335,6 тысячи голосов;
- Слобожанская железная дорога – 234,7 тысячи голосов;
- Восточная железная дорога – 232,5 тысячи голосов;
- Слободская железная дорога – 57,4 тысячи голосов.
Опрос прошел в рамках масштабного проекта "Железная украинизация", главная цель которого полностью дерусифицировать украинские железные пути и избавиться от всех советских и российских названий, символов и надписей.
Напомним, в феврале АО "Укрзализныця" начала масштабную кампанию по украинизации железной дороги, в рамках которой будут переименованы станции и изменен язык надписей в поездах и нумерация километража.
Также недавно в "Дії" проводилось голосование по новому названию "Юго-Западной железной дороги" в Киеве. Большинство украинцев проголосовали за название "Центральная железная дорога".