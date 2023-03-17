У "Дії" завершилося опитування щодо назви для Південної залізниці: що обрали українці
У додатку "Дія" завершилося голосування щодо перейменування Південної залізниці. Більшість українців обрали назву Харківська залізниця.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Результати голосування
Загалом в опитуванні взяли участь понад 860,4 тисячі користувачів "Дії".
Голоси розподілились так:
- Харківська залізниця — 335,6 тисячі голосів;
- Слобожанська залізниця — 234,7 тисячі голосів;
- Східна залізниця — 232,5 тисячі голосів;
- Слобідська залізниця — 57,4 тисячі голосів.
Опитування пройшло в межах масштабного проєкту Укрзалізниці "Залізна українізація", головна мета якого повністю дерусифікувати українські залізні шляхи та позбутися всіх радянських та російських назв, символів і написів.
Нагадаємо, у лютому АТ "Укрзалізниця" розпочала масштабну кампанію з українізації залізниці, у межах якої будуть перейменовані станції та змінена мова написів у поїздах і нумерація кілометражу.
Також нещодавно у "Дії" проводилося голосування щодо нової назви "Південно-Західної залізниці" у Києві. Більшість українців проголосувала за назву "Центральна залізниця".