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В Днепре нашли пропавшего 9-летнего мальчика: детали

8 апреля 2023 12:44
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Коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 8 апреля, полиция отыскала пропавшего 9-летнего мальчика. Ребенка нашли в камышах на побережье Днепра и передали родителям.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Подробности поиска мальчика

Отмечается, что сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Его передали родителям.

Почти сутки весь личный состав полиции Днепра, работники аэроразведки, кинологи, волонтеры, курсанты университета внутренних дел, патрульные полицейские и чрезвычайники разыскивали пропавшего Ивана.

Правоохранители проверяли все побережья Днепра, проверяли дворы домов, недострои и всю территорию, прилегающую к месту исчезновения ребенка.

Сотрудники отдела аэроподдержки за помощь квадрокоптера осматривали территорию, чтобы не пропустить ни один участок. Полицейские отработали видео с камер наблюдения и проверили все возможные места, куда мог пойти ребенок. Благодаря всем проведенным мероприятиям и привлечению большого количества людей Ивану удалось разыскать.

полиция отыскала мальчика
Полиция обнаружила мальчика. Фото: Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области
полиция отыскала мальчика
Место, где обнаружили ребенка. Фото: Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области
полиция отыскала мальчика
Фото: Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области

Напомним, 7 апреля 9-летний мальчик Иван Преображенский ушел с места жительства в Амур-Нижнеднепровском районе города. Поисковая операция длилась более суток.

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