Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow У Дніпрі відшукали зниклого 9-річного хлопчика: деталі arrow

У Дніпрі відшукали зниклого 9-річного хлопчика: деталі

8 квітня 2023 12:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 8 квітня, поліція відшукала зниклого 9-річного хлопчика. Дитину знайшли в очереті на узбережжі Дніпра та передали батькам.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Читайте також:

Деталі пошуку хлопчика

Зазначається, що зараз життю та здоров’ю хлопчика нічого не загрожує. Його передали батькам.

Майже добу весь особовий склад поліції Дніпра, працівники аеророзвідки, кінологи, волонтери, курсанти університету внутрішніх справ, патрульні поліцейські та надзвичайники розшукували зниклого хлопчика Івана. 

Правоохоронці перевіряли усі узбережжя Дніпра, перевіряли двори будинків, недобудови та всю територію прилеглу до місця зникнення дитини.

Працівники відділу аеропідтримки за допомогу квадрокоптера оглядали територію, щоб не пропустити жодну ділянку. Поліцейські відпрацювали відео з камер спостереження та перевірили усі можливі місця, куди могла піти дитина. Завдяки всім проведеним заходам та залученню великої кількості людей, Івана вдалося розшукати.

поліція відшукала хлопчика
Поліція знайшла хлопчика. Фото: Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області
поліція відшукала хлопчика
Місце, де знайшли дитину. Фото: Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області
поліція відшукала хлопчика
Фото: Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області

Нагадаємо, 7 квітня 9-річний хлопчик Іван Преображенський пішов з місця проживання в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Пошукова операція тривала понад добу. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB