У Дніпрі відшукали зниклого 9-річного хлопчика: деталі

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У суботу, 8 квітня, поліція відшукала зниклого 9-річного хлопчика. Дитину знайшли в очереті на узбережжі Дніпра та передали батькам.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

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Деталі пошуку хлопчика

Зазначається, що зараз життю та здоров’ю хлопчика нічого не загрожує. Його передали батькам.

Майже добу весь особовий склад поліції Дніпра, працівники аеророзвідки, кінологи, волонтери, курсанти університету внутрішніх справ, патрульні поліцейські та надзвичайники розшукували зниклого хлопчика Івана.

Правоохоронці перевіряли усі узбережжя Дніпра, перевіряли двори будинків, недобудови та всю територію прилеглу до місця зникнення дитини.

Працівники відділу аеропідтримки за допомогу квадрокоптера оглядали територію, щоб не пропустити жодну ділянку. Поліцейські відпрацювали відео з камер спостереження та перевірили усі можливі місця, куди могла піти дитина. Завдяки всім проведеним заходам та залученню великої кількості людей, Івана вдалося розшукати.

Поліція знайшла хлопчика. Фото: Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області

Місце, де знайшли дитину. Фото: Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області

Фото: Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області

Нагадаємо, 7 квітня 9-річний хлопчик Іван Преображенський пішов з місця проживання в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Пошукова операція тривала понад добу.