В двух областях на Пасху сократят комендантский час
В Кировоградской и Хмельницкой областях комендантский час на Пасху сократят. Самой короткой она будет в Хмельницкой области, всего три часа.
Об этом сообщили пресс-службы областных военных администраций обеих украинских областей.
Кировоградская область
В этом регионе решили сократить ограничения на Пасху, учитывая настроения в обществе.
"Друзья, мы учли пожелания верующих и изменили время комендантского часа", — подчеркнули в областной военной администрации.
Комендантский час будет сокращен в течение двух дней — 15 и 16 апреля. В этот период она продлится в полночь до четырех утра.
Хмельницкая область
Первый заместитель начальника областной военной администрации региона Сергей Тюрин подписал приказ о сокращении комендантского часа.
Сокращение будет касаться только одной ночи с 15 на 16 апреля.
"Комендантский час установлен с 00:00 до 3:00", — отметили в Хмельницкой областной военной администрации.
Напомним, что ночные Пасхальные богослужения в этом году пройдут с ограничениями. Комендантский час на этот праздник в Украине не отменят.
Об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.