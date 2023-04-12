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​​ В двух областях на Пасху сократят комендантский час

12 апреля 2023 14:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​ В двух областях на Пасху сократят комендантский час
Ночные богослужения на Пасху. Фото: "Волынские новости"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Кировоградской и Хмельницкой областях комендантский час на Пасху сократят. Самой короткой она будет в Хмельницкой области, всего три часа.

Об этом сообщили пресс-службы областных военных администраций обеих украинских областей.

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Кировоградская область

В этом регионе решили сократить ограничения на Пасху, учитывая настроения в обществе.

"Друзья, мы учли пожелания верующих и изменили время комендантского часа", — подчеркнули в областной военной администрации.

Комендантский час будет сокращен в течение двух дней — 15 и 16 апреля. В этот период она продлится в полночь до четырех утра.

Хмельницкая область

Первый заместитель начальника областной военной администрации региона Сергей Тюрин подписал приказ о сокращении комендантского часа.

Сокращение будет касаться только одной ночи с 15 на 16 апреля.

"Комендантский час установлен с 00:00 до 3:00", — отметили в Хмельницкой областной военной администрации.

Напомним, что ночные Пасхальные богослужения в этом году пройдут с ограничениями. Комендантский час на этот праздник в Украине не отменят.

Об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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