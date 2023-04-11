Чи скасують на Великдень комендантську годину: інформація патрульної поліції

Посвятити паски уночі цього року українцям не вдасться / Фото: Gazeta.ua

Нічні великодні богослужіння цього року відбудуться з обмеженнями. Комендантську годину на це свято в Україні не скасовуватимуть.

Про це у ефірі національного телемарафону єдиних новин заявив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Комендантська година на Великдень

За словами Білошицького, на свято Великодня комендантську годину в Україні не будуть скасовувати.

"Звісно, комендантська година діятиме і в цю ніч. Наразі на більшій частині нашої держави комендантська година триває з 00:00 до 5:00 ранку — саме в цей час не можна перебувати на вулиці, треба враховувати це тим, хто має намір провести всю службу в храмі", — наголосив представник патрульної поліції.

Заходи безпеки в країні

Олексій Білошицький наголосив на тому, на Великдень будуть посилені усі можливі заходи безпеки.

"Під час святкування обов'язково будуть наближені екіпажі Нацполіції, патрульної поліції до місць проведення богослужінь, місць зібрання вірян і фактично будуть підвищені заходи безпеки", — заявив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції.

Він також додав, що будуть створені моніторингові центри відстеження ситуації по усій країні.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ Епіфаній розповів, де відбуватиметься служба на Великдень.