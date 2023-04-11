Отменят ли на Пасху комендантский час: информация патрульной полиции

Посвятить паски ночью в этом году украинцам не удастся / Фото: Gazeta.ua

Ночные пасхальные богослужения в этом году состоятся с ограничениями. Комендантский час на этот праздник в Украине не отменят.

Об этом в эфире национального телемарафона единственных новостей заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Комендантский час на Пасху

По словам Белошицкого, в праздник Пасхи комендантский час в Украине не будут отменять.

"Конечно, комендантский час будет действовать и в эту ночь. Сейчас на большей части нашего государства комендантский час длится с 00:00 до 5:00 утра — именно в это время нельзя находиться на улице, надо учитывать это тем, кто намерен провести всю службу в храме", — подчеркнул представитель патрульной полиции.

Меры безопасности в стране

Алексей Белошицкий отметил, что на Пасху будут усилены все возможные меры безопасности.

"Во время празднования обязательно будут приближены экипажи Нацполиции, патрульной полиции к местам проведения богослужений, местам собрания верующих и фактически будут повышены меры безопасности", — заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции.

Он также добавил, что будут созданы мониторинговые центры отслеживания ситуации по всей стране.

Напомним, предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, где будет проходить служба на Пасху.