​​​​​​​У двох областях на Великдень скоротять комендантську годину

Нічні богослужіння на Великдень. Фото: "Волинські новини"

У Кіровоградській та Хмельницькій областях комендантську годину на Великдень скоротять. Найкоротшою вона буде на Хмельниччині, усього три години.

Про це повідомили пресслужби обласних військових адміністрацій обох українських областей.

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Кіровоградська область

У цьому регіоні вирішили скоротити обмеження на Великдень, зважаючи на настрої у суспільстві.

"Друзі, ми врахували побажання вірян і змінили час комендантської години", — наголосили в обласній військовій адміністрації.

Комендантська година буде скорочена протягом двох днів — 15 і 16 квітня. У цей період вона триватиме з о опівночі і до четвертої ранку.

Хмельницька область

Перший заступник начальника обласної військової адміністрації регіону Сергій Тюрін підписав наказ про скорочення комендантської години.

Скорочення стосуватиметься лише однієї ночі — з 15 на 16 квітня.

"Комендантська година встановлена з 00:00 до 3:00", — зазначили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, що нічні Великодні богослужіння цього року відбудуться з обмеженнями. Комендантську годину на це свято в Україні не скасовуватимуть.

Про це заявив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.