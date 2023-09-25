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В Греции изменили срок пребывания украинских беженцев

25 сентября 2023 13:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Греции изменили срок пребывания украинских беженцев
Украинские беженцы. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Власти Греции продлили срок пребывания в стране для украинских беженцев. Временная защита продлится до 4 марта 2024 года.

Об этом сообщает Министерство миграции и убежища Греции.

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"Согласно принятому решению, срок действия видов на жительство по временной защите, которые закончились 4 сентября 2023 года, автоматически продлевается еще на шесть месяцев", — говорится в сообщении.

Разрешения на временное проживание, которые ранее уже получили беженцы из Украины, не потребуют обновления. К тому же Греция продолжит предоставлять временную защиту украинцам, которые будут въезжать в страну впервые.

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Пост Министерства миграции и убежища Греции. Фото: скриншот

Напомним, недавно Польша выдвинула определенные возражения по поводу продолжения временной защиты для украинских беженцев, требуя от ЕС большего финансирования на их содержание. В то же время, на днях Совет Европейского союза должен продлить соответствующие директивы о временной защите для украинцев до 2025 года, согласно которым Варшава вынуждена будет выполнять условия.

Также мы писали, что в Германии получающих социальную помощь украинских беженцев заподозрили в мошенничестве с выплатами. Немецкие правоохранители расследуют около 150 дел, касающихся мошенничества со стороны беженцев.

Добавим, в Ирландии украинские беженцы начали получать фейковые письма об экстрадиции в Украину для службы в Вооруженных силах. Отправляли их якобы от Министерства юстиции.

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