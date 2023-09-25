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У Греції змінили термін перебування українських біженців

25 вересня 2023 13:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Греції змінили термін перебування українських біженців
Українські біженці. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Влада Греції продовжила термін перебування в країні для українських біженців. Тимчасовий захист триватиме до 4 березня 2024 року.

Про це повідомляє Міністерство міграції та притулку Греції.

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"Згідно з ухваленим рішенням, термін дії посвідок на проживання за тимчасовим захистом, які закінчилися 4 вересня 2023 року, автоматично продовжується ще на шість місяців", — йдеться у повідомленні.

Дозволи на тимчасове проживання, які раніше вже отримали біженці з України, не потребуватимуть оновлення. До того ж Греція продовжить надавати тимчасовий захист українцям, які в’їжджатимуть до країни вперше. 

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Допис Міністерства міграції та притулку Греції. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Польща висунула певні заперечення з приводу продовження тимчасового захисту для українських біженців, вимагаючи від ЄС більше фінансування на їх утримання. Водночас днями Рада Європейського союзу має продовжити відповідні директиви про тимчасовий захист для українців до 2025 року, згідно з якими Варшава змушена буде виконувати умови. 

Також ми писали, що в Німеччині українських біженців, які отримують соціальну допомогу, запідозрили у шахрайстві з виплатами. Німецькі правоохоронці розслідують близько 150 справ, які стосуються шахрайства з боку біженців.

Додамо, в Ірландії українські біженці почали отримувати фейкові листи про екстрадицію в Україну для служби в Збройних силах. Надсилали їх нібито від Міністерства юстиції.

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