В скольких странах можно сдать НМТ-2023: ответ Минобразования

Национальный мультипредметный тест

Министерство образования и науки Украины объявило, что 21 страна мира уже подтвердила проведение основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ). Среди этих стран — Великобритания, Франция, США, Испания, Италия, Германия, Польша и другие. Ученики, которые не могут участвовать в основной сессии, смогут сдать тест в Испании, Италии, Германии, Польше и Чехии.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

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Мультитест

Министерство образования и науки Украины обратилось к абитуриентам и призвало их не медлить с регистрацией на тестирование, так как есть ограничения на количество участников мультитеста за пределами Украины. Абитуриенты, которые планируют сдавать тест в других странах, смогут выбрать населенный пункт из предоставленного перечня и до 7 мая изменить регистрационные данные, если появятся более удобные локации.

Организация проведения НМТ за пределами Украины будет аналогичной проведению в стране: в специально оборудованных временных экзаменационных центрах с украиноязычными педагогами, обученными украинскими экспертами. Участники будут проходить вступительные испытания на основе прозрачности и справедливости, независимо от того, где они будут сдавать тест.

НМТ является важной частью процесса поступления в украинские вузы и оценивает знания абитуриентов в различных предметах, таких как математика, физика, история, английский язык и др. Введение возможности сдачи теста за пределами Украины позволяет увеличить доступность для иностранных абитуриентов, что способствует привлечению талантливых студентов со всего мира.

Напомним, недавно мы писали, каким будет НМТ в этом году и к чему готовиться выпускникам. Тест, который состоит из трех предметов, пройдет за один день из соображений безопасности.