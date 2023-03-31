У яких країнах можна здати НМТ-2023: відповідь МОН

Національний мультипредметний тест

Міністерство освіти та науки України оголосило, що 21 країна світу вже підтвердила проведення основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ). Серед цих країн — Великобританія, Франція, США, Іспанія, Італія, Німеччина, Польща та інші. Учні, які не можуть брати участь в основній сесії, зможуть скласти тест в Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі та Чехії.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

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Мультітест

Міністерство освіти та науки України звернулося до абітурієнтів та закликало їх не зволікати з реєстрацією на тестування, оскільки є обмеження на кількість учасників мультитесту за межами України. Абітурієнти, які планують складати тест в інших країнах, зможуть обрати населений пункт із наданого переліку та до 7 травня змінити реєстраційні дані, якщо з'являться зручніші локації.

Організація проведення НМТ за межами України буде аналогічною до проведення в країні: у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах з україномовними педагогами, навченими українськими експертами. Учасники проходитимуть вступні випробування на основі прозорості та справедливості, незалежно від того, де вони складатимуть тест.

НМТ є важливою частиною процесу вступу до українських вишів та оцінює знання абітурієнтів у різних предметах, таких як математика, фізика, історія, англійська мова та ін. всього світу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали яким буде НМТ цьогоріч та до чого готуватися випускникам. Тест, який складатиметься із трьох предметів, пройде за один день з міркувань безпеки.