В Херсоне продолжает прибывать вода

Подтопление в Херсоне. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В результате подрыва Каховской ГЭС вода продолжает прибывать в Херсон. В настоящее время в городе осуществляются мероприятия по обеспечению проведения спасательных и других неотложных работ.

Об этом сообщает заместитель председателя Херсонской ОВА Ольга Малярчук и "Суспільне".

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Подтопление в Херсоне

Малярчук рассказала, что утром выехала на места подтопления. Она опубликовала несколько фотографий и показала, что сейчас происходит в Херсоне.

Подтопление в Херсоне. Фото: t.me/malyarchuk_o

Подтопление в Херсоне. Фото: t.me/malyarchuk_o

Подтопление в Херсоне. Фото: t.me/malyarchuk_o

Подтопление в Херсоне. Фото: t.me/malyarchuk_o

Подтопление в Херсоне. Фото: t.me/malyarchuk_o

Подтопление в Херсоне. Фото: t.me/malyarchuk_o

Люди из района Корабел ждали спасателей на крышах домов и автомобилей.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, продолжается эвакуация населения. В частности, сложная ситуация сохраняется и в Херсоне.

Добавим, в результате подрыва Каховской ГЭС водой затопило дорогу из Херсона в Крым. На оккупированный остров доехать очень сложно.