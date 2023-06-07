В Херсоне продолжает прибывать вода
В результате подрыва Каховской ГЭС вода продолжает прибывать в Херсон. В настоящее время в городе осуществляются мероприятия по обеспечению проведения спасательных и других неотложных работ.
Об этом сообщает заместитель председателя Херсонской ОВА Ольга Малярчук и "Суспільне".
Подтопление в Херсоне
Малярчук рассказала, что утром выехала на места подтопления. Она опубликовала несколько фотографий и показала, что сейчас происходит в Херсоне.
Люди из района Корабел ждали спасателей на крышах домов и автомобилей.
Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
Также мы писали, что в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, продолжается эвакуация населения. В частности, сложная ситуация сохраняется и в Херсоне.
Добавим, в результате подрыва Каховской ГЭС водой затопило дорогу из Херсона в Крым. На оккупированный остров доехать очень сложно.