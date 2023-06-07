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У Херсоні продовжує прибувати вода

7 червня 2023 08:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Херсоні продовжує прибувати вода
Підтоплення в Херсоні. Фото: REUTERS/Alina Smutko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Внаслідок підриву Каховської ГЕС вода продовжує прибувати в Херсон. Наразі у місті здійснюються заходи із забезпечення проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Про це повідомляє заступниця голови Херсонської ОВА Ольга Малярчук та "Суспільне".

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Підтоплення в Херсоні

Малярчук розповіла, що вранці виїхала на місця підтоплення. Вона опублікувала декілька світлин та показала, що зараз відбувається в Херсоні.

Подтопление в Херсоне
Підтоплення в Херсоні. Фото: t.me/malyarchuk_o
Подтопление в Херсоне
Підтоплення в Херсоні. Фото: t.me/malyarchuk_o
Подтопление в Херсоне
Підтоплення в Херсоні. Фото: t.me/malyarchuk_o
Подтопление в Херсоне
Підтоплення в Херсоні. Фото: t.me/malyarchuk_o
Подтопление в Херсоне
Підтоплення в Херсоні. Фото: t.me/malyarchuk_o
Подтопление в Херсоне
Підтоплення в Херсоні. Фото: t.me/malyarchuk_o

Люди з району Корабел чекали рятувальників на дахах будинків та автомобілей. 

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині, триває евакуація населення. Зокрема, складна ситуація зберігається і в самому Херсоні. 

Додамо, внаслідок підриву Каховської ГЕС водою затопило дорогу з Херсона в Крим. На окупований півострів доїхати дуже складно.

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