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В Киеве хотят переименовать улицу в честь погибшего пилота "Джуса"

1 сентября 2023 09:39
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве хотят переименовать улицу в честь погибшего пилота "Джуса"
Погибший Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице предлагают переименовать улицу в честь погибшего пилота Андрея Пильщикова "Джуса". Автором петиции является Антон Осьмак, который и предложил сменить название улицы Новой.

Текст петиции размещен на сайте Киевсовета.

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Подробности

По словам автора, нынешнее название улицы временное и ее стоит заменить, ведь "Джус" до конца защищал небо Киева и приложил много усилий, чтобы Украина таки получила самолеты F16.

"Именно такое название этой улицы создает на топонимические карте Киева временная связь от героев Воздушного флота УНР (Воздухофлотского проспекта) до героев современности — "Призраков Киева", одним из образов которого, вместе со всеми пилотами-героями 40-й тактики Васильковской бригады" авиации, был Андрей Пильщиков", — говорит автор петиции.

 

В Киеве хотят переименовать улицу в честь погибшего пилота "Джуса". Скриншот

Что известно о "Джусе"

В субботу, 25 августа, в районе Житомира произошло трагическое столкновение между двумя учебно-боевыми машинами L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известен пилот 40 авиабригады с позывным "Джус".

По словам Юрия Игната, летчик Андрей Пильщиков, известный под позывным "Джус", погибший в авиакатастрофе на Житомирщине, всегда стремился видеть украинские самолеты на родных территориях. При этом он мечтал об истребителях F-16.

Во вторник, 29 августа, в Киеве попрощались с военным пилотом Андреем Пильщиковым на позывной "Джус", который недавно погиб в авиакатастрофе в Житомирской области. Похороны начались в 11:00, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.

Государственное бюро расследований заявило, что рассматривает три версии авиакатастрофы. По предварительным оценкам, основная причина — столкновение двух самолетов произошло при совершении маневра разворота.

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