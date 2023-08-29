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У Києві прощаються з загиблим військовим пілотом "Джусом"

29 серпня 2023 11:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві прощаються з загиблим військовим пілотом "Джусом"
Прощання з військовим пілотом Андрієм "Джусом" Пільщиковим. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 29 серпня, у Києві прощаються із військовим пілотом Андрієм Пільщиковим на позивний "Джус", який нещодавно загинув в авіатрощі на Житомирщині. Похорон розпочався об 11:00, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

На місці побували кореспонденти Новини.LIVE

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Прощання з "Джусом"

Сьогодні, 29 серпня, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ в Києві прощаються з військовим пілотом Андрієм Пільщиковим на позивний "Джус", який загинув в авіакатастрофі на Житомирщині під час військових навчань.

похорон
Прощання з військовим пілотом Андрієм "Джусом" Пільщиковим. Фото: Новини.LIVE
похорон
Прощання з військовим пілотом Андрієм "Джусом" Пільщиковим. Фото: Новини.LIVE
похорон
Прощання з військовим пілотом Андрієм "Джусом" Пільщиковим. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа внаслідок зіткнення екіпажів двох навчально-бойових літаків L-39. Троє льотчиків не вижили внаслідок цієї аварії, серед них був відомий пілот 40 авіабригади з позивним "Джус".

Державне бюро розслідувань заявило, що розглядає три версії авіатрощі. За попередніми оцінками, основна причина — зіткнення двох літаків відбулося при здійсненні маневру розвороту. 

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