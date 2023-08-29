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В Киеве прощаются с погибшим военным пилотом "Джусом"

29 августа 2023 11:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве прощаются с погибшим военным пилотом "Джусом"
Прощание с военным пилотом Андреем "Джусом" Пильщиковым. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 29 августа, в Киеве прощаются с военным пилотом Андреем Пильщиковым на позывной "Джус", недавно погибший в авиатроще Житомирской области. Похороны начались в 11:00, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.

На месте побывали корреспонденты Новини.LIVE

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Прощание с "Джусом"

Сегодня, 29 августа, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве прощаются с военным пилотом Андреем Пильщиковым на позывной "Джус", погибшем в авиакатастрофе на Житомирщине во время военных учений.

похорон
Прощание с военным пилотом Андреем "Джусом" Пильщиковым. Фото: Новости.
похорон
Прощание с военным пилотом Андреем "Джусом" Пильщиковым. Фото: Новости.
похорон
Прощание с военным пилотом Андреем "Джусом" Пильщиковым. Фото: Новости.

Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа в результате столкновения экипажей двух учебно-боевых самолетов L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известен пилот 40 авиабригады с позывным "Джус".

Государственное бюро расследований заявило, что рассматривает три версии авиатрощи. По предварительным оценкам, основная причина — столкновение двух самолетов произошло при совершении маневра разворота.

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