В Киеве прощаются с погибшим военным пилотом "Джусом"

Прощание с военным пилотом Андреем "Джусом" Пильщиковым. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 29 августа, в Киеве прощаются с военным пилотом Андреем Пильщиковым на позывной "Джус", недавно погибший в авиатроще Житомирской области. Похороны начались в 11:00, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.

На месте побывали корреспонденты Новини.LIVE

Читайте также:

Прощание с "Джусом"

Сегодня, 29 августа, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве прощаются с военным пилотом Андреем Пильщиковым на позывной "Джус", погибшем в авиакатастрофе на Житомирщине во время военных учений.

Прощание с военным пилотом Андреем "Джусом" Пильщиковым. Фото: Новости.

Прощание с военным пилотом Андреем "Джусом" Пильщиковым. Фото: Новости.

Прощание с военным пилотом Андреем "Джусом" Пильщиковым. Фото: Новости.

Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа в результате столкновения экипажей двух учебно-боевых самолетов L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известен пилот 40 авиабригады с позывным "Джус".

Государственное бюро расследований заявило, что рассматривает три версии авиатрощи. По предварительным оценкам, основная причина — столкновение двух самолетов произошло при совершении маневра разворота.